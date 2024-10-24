Когда поймут, что Украина исчезнет – американский профессор о готовности США к переговорам

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Новое правительство США начнет мирные переговоры по Украине, независимо от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Об этом профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что стратегия Трампа не верна. Он не понимает, что мы приведем к этому урегулированию, продолжая поддерживать Украину, чтобы лишить Россию возможности добиться дальнейших успехов. Когда эти возможности будут утрачены, русские могут согласиться. Я думаю, что могут, но мы не знаем», – сказал Купчан.

Он считает, что гипотетическое демократическое правительство поспешит провести переговоры, пока Украина вообще не исчезла с карты.

«Я думаю, что Харрис скажет: я буду продолжать поддерживать Украину, но я постараюсь закончить эту войну до того, как Украина превратится в несостоявшееся государство. Это, на мой взгляд, вероятно, если эта война затянется на годы», – сказал Купчин.

По его мнению, украинский конфликт повышает шансы на победу на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку многие американцы не понимают, зачем вкладывать столько денег в Украину, когда Россия наступает.