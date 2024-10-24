Когда поймут, что Украина исчезнет – американский профессор о готовности США к переговорам

Елена Острякова.  
24.10.2024 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Новое правительство США начнет мирные переговоры по Украине, независимо от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

Об этом профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан заявил на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новое правительство США начнет мирные переговоры по Украине, независимо от того, кто победит на...

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«Я думаю, что стратегия Трампа не верна. Он не понимает, что мы приведем к этому урегулированию, продолжая поддерживать Украину, чтобы лишить Россию возможности добиться дальнейших успехов. Когда эти возможности будут утрачены, русские могут согласиться. Я думаю, что могут, но мы не знаем», – сказал Купчан.

Он считает, что гипотетическое демократическое правительство поспешит провести переговоры, пока Украина вообще не исчезла с карты.

«Я думаю, что Харрис скажет: я буду продолжать поддерживать Украину, но я постараюсь закончить эту войну до того, как Украина превратится в несостоявшееся государство. Это, на мой взгляд, вероятно, если эта война затянется на годы», – сказал Купчин.

По его мнению, украинский конфликт повышает шансы на победу на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку многие американцы не понимают, зачем вкладывать столько денег в Украину, когда Россия наступает.

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