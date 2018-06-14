14.06.2018, Москва

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Когда портной агент Кремля – на Украине хотят скинуться на костюм Климкину

Бывший соратник Ющенко Евгений Червоненко предложил в эфире телеканала украинского NewsOne собрать деньги и купить новый костюм министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

Предложение горячо поддержал бывший депутат одесского горсовета Дмитрий Спивак.

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«Это наше дипломатическое недоразумение. Всегда мятый. Давайте соберем денег ему на костюм – это наше лицо. Дипломата встречают по одежде, провожают по уму. Смотришь на него: можно не встречать и не провожать», – сказал Спивак.

Пользователи соцсетей распространяют фотожабы, высмеивающие стиль одежды министра Климкина.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, эксперты по этикету были шокированы тем, как одеваются украинские политики.