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Когда портной агент Кремля – на Украине хотят скинуться на костюм Климкину
Бывший соратник Ющенко Евгений Червоненко предложил в эфире телеканала украинского NewsOne собрать деньги и купить новый костюм министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.
Предложение горячо поддержал бывший депутат одесского горсовета Дмитрий Спивак.
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«Это наше дипломатическое недоразумение. Всегда мятый. Давайте соберем денег ему на костюм – это наше лицо. Дипломата встречают по одежде, провожают по уму. Смотришь на него: можно не встречать и не провожать», – сказал Спивак.
Пользователи соцсетей распространяют фотожабы, высмеивающие стиль одежды министра Климкина.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, эксперты по этикету были шокированы тем, как одеваются украинские политики.
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