Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Сербии Александр Вучич нанес визит в старейший просветительский центр науки и культуры Русский Дом в Белграде.

В стенах открытого еще в 1933 году центра (тогда он носил имя Николая Второго) сербский лидер пообещал проводить независимую политику.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич посетил Русский Дом в сопровождении посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

«Сербия гордится своей независимостью, и именно поэтому я разочарован заявлением британского министра иностранных дел Кэмерона о том, что Сербия является протекторатом России, а также рассказами о том, что именно мы будем дестабилизировать (Балканский) регион. Очевидно, что вы многих раздражаете, когда хотите иметь свою политику, и когда эта политика неподконтрольна. Мы и дальше будем проводить свою независимую и независимую политику, в том числе как в отношениях с Российской Федерации, так и в отношениях с другими», – заявил сербский президент.

Вучич заявил, что его не беспокоит, как другие воспримут его визит в Русский дом.

«Братство двух народов нельзя откладывать в сторону, когда это трудно. Я рад, что Сербия не потеряла лица и горжусь этим», – сказал глава сербского государства.

Вучич расписался в книге отзывов Русского дома

«Когда мне было лет пять-шесть, меня привел сюда отец, кстати, искренний большой русофил. Мультфильмы, которые делали русские, были действительно высочайшего качества и самые лучшие…. Я не из тех, что дежурно говорят, что любят Достоевского больше всех, а я действительно ценю Достоевского больше всех писателей мира, я на нем вырос», – отметил президент Сербии.

Напомним, что с начала СВО, несмотря на отказ присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, Сербия голосовала за все антироссийские резолюции ООН.

Однако когда после последних выборов российская разведка предупредила официальный Белград о готовящемся майдане, который тайно дирижировала Германия, отношении правящей сербской элиты к России заметно изменилось.