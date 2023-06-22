«Когда разорвём этот порочный круг – прекратится война» – Царёв

Режим Зеленского, как и вся Украина, висит у Запада на финансовом балансе и без постоянной подпитки деньгами будет попросту нежизнеспособным.

Об этом в эфире «NewsFront» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая ситуация, кто занимался бизнесом, меня поймёт, когда должник главнее кредитора. Раз дали деньги, теперь он должен, он говорит, дайте ещё чуть-чуть, и я отдам вам те, ему дают ещё, а потом уже следят, чтобы этот должник был жив, здоров, чтобы у него всё было хорошо, чтобы у него был офис, он работал, потому что иначе все те деньги, которые ему были даны, они все сгорят. В такой же ситуации сейчас Украина. В неё вложили деньги, и сейчас надо всё время вкладывать. Потому что все вложения, которые были до этого, сгорят. Такой вот Зеленский шантажист, далеко не мелкий», – сказал Царёв.

Он убеждён, что если у Запада убрать финансовую мотивацию, то война прекратится.

«Эта бы история давно закончилась, если бы наш Центробанк не позволил арестовать такие гигантские российские средства в начале СВО. Читаю новости федеральных СМИ: Россия досрочно погасила долги по внешнему долгу, и радуются, народ радуется – ура, мы молодцы, мы сильны, наша экономика, нас не поставили на колени, мы им всем доказали. Чему мы радуемся? Мы должны были заморозить эти деньги и не возвращать этим государствам до тех пор, пока они не вернут наши деньги. Это вопрос не просто денег, которые мы теряем, это вопрос войны, которая будет продолжаться до тех пор, пока за эту войну платят русскими деньгами. Русские воюют с русскими за русские деньги. Идеальная ситуация. Если бы там воевали американцы, немцы, поляки, гибли на фронте каждый день, они бы 10 раз задумались. Если бы они платили деньги, но наши деньги у них там не лежали, они бы сто раз задумались», – отметил он.

«Тем не менее, создана такая ситуация, когда русские воюют с русскими за русские деньги. Этот круг надо разрывать. Когда мы его разорвём, тогда прекратится война», – объяснил экс-депутат.