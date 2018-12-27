Когда родился украинец, еврей заплакал: Кравчук раскрыл секрет

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Мышление киевских политиков осталось на уровне малороссийских крестьян, соревновавшихся в том, кто кого первым обманет.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, именно так пояснил ненадежность украинских политиков бывший президент Украины Леонид Кравчук, который сам умудрился сменить амплуа идеолога Компартии на борца за самостийность.

«Мой разговор с Кравчуком. Сидим в ресторане в Киеве, лет 15 назад, и я говорю: «Леонид Макарович, что у вас происходит? У вас вечером политики договариваются, а утром «кидают» друг друга и отказываются от договоренностей, утром договариваются – днем «кидают», днем договариваются – до вечера не доходит».

Когда я рассказал об ответе этого мудрого человека в Киеве в клубе «Сковорода», Литвин и другие украинские политики были страшно оскорблены, хотя я цитировал их первого президента.

Он сказал: «Наш народ – крестьянский народ, а крестьянин на Украине не привык никому доверять. Он договаривается вечером и думает, что сосед его «кинет», и старается «кинуть» его раньше».

Вот украинская политика каждый день доказывает правоту Леонида Макаровича.

Литвин сказал, что он так и не узнал свой народ, а я думаю, что он как раз очень хорошо узнал свой народ и своих политиков, которые «кидают» при любом удобном случае», – резюмировал эксперт.