Когда Россия будет готова к закрытию YouTube и других западных соцсетей

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Крупнейшая российская соцсеть ВКонтакте «допиливает» свой видео-сервис, и уже осенью технологически он будет готов стать заменой YouTube, где после начала СВО введена жёсткая антирусская цензура. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил представитель ВК Степан Ковальчук.

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что после «банов» в сетях Google перевел свой видеоблог в ВК, где не только не потерял аудиторию, но и нарастил. Лебедев считает, что для блогеров с большой аудиторией сейчас открываются большие возможности – рекламодатели готовы завалить их деньгами – достаточно лишь «подставлять корзину» как в известной электронной игре «Ну, погоди» про волка, ловящего яйца.

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Соцсети резко изменили музыкальный рынок в России, позволив начинающим музыкантам выбиваться в топ рейтингов без продюсеров, занимающихся раскруткой. Более того, благодаря монетизации в Сети, многие музыканты теперь не нуждаются в выступлениях (некоторые – даже сознательно их избегают). Интересно, что русскоязычный контент становится всё более популярным, сообщил представитель ВК Николай Дуксин.

Русская анимация за последние годы стала узнаваемой и востребованной в мире. Западные санкции закрыли доступ к новому ПО, при помощи которых рисуют мультфильмы, рассказал автор сценария «Снежной королевы» Владимир Николаев. Такая техническая цензура грозит ухудшением качества «картинки» и, как следствие, позиций на мировом рынке. Российские аниматоры при помощи государства нашли выход из ситуации. Сейчас идет переориентация на новые рынки, мультики из РФ уже востребованы в Турции и Китае.

Длинные тексты в Сети рано хоронить, сообщил представитель ВК Степан Ковальчук, ссылаясь на опыт аудитории сервиса Дзен.

«Текст никогда не умирал, он очень нужен, востребован. Потому что, когда ты едешь в метро, ты не можешь ничего слушать. И никакие шутки не зайдут – там громко. Ты можешь только читать», – подтвердил Лебедев.