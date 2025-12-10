Западная пропаганда пытается освещать положение на фронтах, с учётом позиции Киева, которая всегда далека от реальности.

Об этом говорили американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода и журналистка Рейчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Они говорят, что большинство военных аналитиков считают, что Покровск в конечном итоге падет. Думаю, у них есть хрустальный шар, и они видят, что это уже произошло», – иронизировала журналистка.

Блевинс отметила, что западная пропаганда твердит, что «Кремль преувеличивает важность захвата Покровска, чтобы представить успехи России на поле боя как неизбежные».

Слебода заверил, что на Западе прекрасно знают, что произошло на самом деле, «но киевский режим по политическим причинам отказывается признавать реальность, которая уже хорошо известна».

«Я имею в виду видео и войска, продвигающиеся далеко за пределы Покровска и всего остального. Но институт войны не может просто так сказать, что киевский режим полностью лжет. Они обходят это стороной и говорят, что, в конце концов, он падёт.

А потом, как всегда, пытаются оправдаться, что ничто из того, что Россия когда-либо захватит, не имеет стратегического значения – после того, как Россия это захватит. Это часть «опиума». В какой-то момент Россия захватит Киев, и скажут, что Киев, на самом деле, не так уж важен», – добавил эксперт.