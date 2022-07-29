«Когда с Украиной покончат, Турция запросит союз с РФ» – экс-сотрудник ЦРУ

29.07.2022  10:26 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Турция, Украина
Новости Украины

Турция как крайне прагматичный геополитический игрок после разгрома Запада на Украине потянется к Москве, поскольку за США нет никакого будущего.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция как крайне прагматичный геополитический игрок после разгрома Запада на Украине потянется к Москве,...

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«К Турции относились как к некрасивой толстой девке. К ней очень плохо относились, а Турция – всегда [заботилась] о собственном интересе. Она беспокоится о собственных интересах. Нет никакого сомнения, что к Турции относилась Америка как к младшей рыжей дочке – пренебрежительно. Результат видим сегодня», – считает он.

«Когда с Украиной покончат, турки уже, безусловно, сделают вывод, что, необходимо создать какой-то вид альянса, союзничества с Россией, потому что она – это будущее, а с США у Турции никаких перспектив», – прогнозирует Джонсон.

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