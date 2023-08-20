Когда смерть становится смыслом жизни. Почему новых украинцев рождается все меньше?

Когда война становится смыслом жизни и основным целеполаганием существования целой страны, странно ждать от жителей такой страны какого-то социального оптимизма и жизненных планов с достаточно далекими горизонтами. Как правило, горизонт планирования в таких обществах сокращается до примитивного – «день простоять да ночь продержаться». А еще – как-то не попасть под мобилизацию или под бомбежку и заработать на хлеб насущный в рамках скукоживающейся от войны экономики.

Неудивительно поэтому, что демография в таких странах вполне созвучна общей атмосфере агрессивной безнадеги – и всплеска рождаемости ждать не стоит. Современная Украина подтверждает эти общие наблюдения на практике. По сравнению с первыми годами независимости, уровень рождаемости там упал вшестеро, а за последние полгода родилось новых украинцев на 28% меньше, чем в это же время год назад, когда шли только первые месяцы большой войны. В количественном выражении за рассматриваемый период родилось всего 96 755 детей за полгода — это антирекорд за все время независимости. Предыдущий такой антирекорд имел место в 2020 году, когда на свет появились всего 293,4 тысяч украинских малышей.

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И это неудивительно – репродуктивное население либо гибнет на фронте, либо выезжает из страны всеми правдами и неправдами.

Значительную роль в устойчивом падении рождаемости играет мотивация людей, то есть, психологический фактор. Дети – это инвестиция родителей в будущее своей семьи. Но для этого нужно, чтобы у семей был привлекательный образ такого будущего. У нынешних украинцев его попросту нет, или же он есть, то за пределами своей страны.

Не способствует росту численности украинцев не только материальный фактор, но и расцветший буйным сорняком на военной мертвечине культ смерти, ставший едва ли не государственной идеологией. Со всех амвонов страны украинцев призывают умирать самим и приносить в жертву своих детей. Призывы к смерти и гибели давно перестали быть экстремальной экзотикой, став вполне мейнстримным и нормативным явлением в официальной пропаганде.

Но у этой пропаганды есть и неожиданная побочка. Дело в том, что все больше людей на Украине обнаруживает структурную созвучность господствующего культа смерти с базовой задачей режима – повышением рождаемости – ведь «фореру» нужны солдаты. И люди задаются логичным вопросом: зачем рожать детей, если за ними еще до рождения забронирован персональный окоп под условным Бахмутом? Стимулов рожать новых людей у украинцев, просто, нет, и в такой ситуации – быть не может.

Осознают это не только обыватели на своем обывательском уровне. Подобные выводы артикулируют и ответственные украинские политики:

«Зачем рожать и растить детей, если смысл жизни украинца — убивать россиян? Поэтому, по их логике, детей нужно воспитывать всевозможными садистскими мультфильмами и нацистскими речевками, а граждан доводить до исступления русофобией», – пишет, например, незаконно лишенный Зеленским гражданства украинский оппозиционер и лидер «Другой Украины» Виктор Медведчук.

Увы, говорить эти очевидные любому здравомыслящему человеку вещи он может только за пределами своей страны – внутри Украины такая крамола пресекается на корню, а ее носители либо в тюрьме, либо в могиле.

Начался этот культ смерти не сегодня, а еще во времена последнего майдана с его погребальными мистериями в центре Киева и бесконечными мартирологами погибшим, мемориалы которым насаждали в каждом областном центре. Но война стала идеальным питательным бульоном для кратного увеличения такой идеологической накачки. Вместо классического жизнеутверждающего «Я люблю тебя, Жизнь!», на котором были воспитаны советские поколения, сегодняшняя молодежь воспитывается на псевдоязыческих и оккультных мистериях нацистов из «Азова», боевики которого клянутся умереть, чтобы попасть в Вальхаллу.

А в украинских школах учеников уже с этого года будут обучать не мирным профессиям, а управлению дронами и минированию территорий, готовя резерв пушечного мяса для очередных военных авантюр едва ли не с первого класса.

«С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет доработана», — похвастался агентству УНИАН министр образования Оксен Лисовый – сам бывший военный.

При этом расцвет культа смерти среди нынешних украинских идеологов совсем не означает их реальной готовности к самопожертвованию во имя проповедуемых химер. Чтобы у этого культа смерти выросло число искренних адептов, чтобы он стал новой народной религией, не хватает одного — равенства всех граждан хотя бы в смерти.

Как писал в годы последней мировой войны Джордж Оруэлл «Те, кто больше всех кричат о войне, на эту войну сами никогда не пойдут». И мы сегодня видим правоту этого высказывания на примере процветающих в Майами родственников Алексея Данилова, прожигающих жизнь в Монако детей генпрокурора Костина, да и полных жизни ночных клубов Киева, где тусят оставшиеся на Украине отпрыски элиты – пожиже, с купленными за деньги белыми билетами.

При этом вице-премьер Верещук лицемерно призывает белобилетчиков в тылу «веселиться потише», чтобы эхо их крутых вечеринок не долетало до фронта, где массово гибнут простые люди.

Когда критики режима Зеленского называют его нацистским и сравнивают по уровню зверств с гитлеровским режимом – это, может быть, выглядит как перебор. Хотя, с другой стороны, если копнуть поглубже, обнаружится пугающе много сходных черт.

Сейчас Украину, как и тогда Германию, ведут к пропасти коллективного самоубийства под разговоры о ее величии и подъеме национального духа до небывалых высот. Разница лишь в том, что тогдашние геббельсы вещали об этом по радио и на страницах печатной прессы, а нынешние вещают в студии национального телемарафона и в Интернете.

Критикам же такой политики просто заткнули рты или выдавили из страны. Один из таких изгнанных из Украины политиков – Виктор Медведчук – именно на Зеленского возлагает персональную вину за окончательное утверждение культа смерти в качестве государственной идеологии, перечеркивающей в принципе мирное существование страны.

«В рамках этой идеологии никакие мирные переговоры и разрядка в Европе не нужны. А это значит, что мир наступит только с уничтожением власти, которая отдала страну в управление западным хозяевам», – делает логичный вывод украинский оппозиционер.