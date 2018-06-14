14.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Когда Соловьев не слышит: Карасев в щепки разнес украинский режим на киевском канале

Обычно отстаивающий украинскую государственность на российских телеканалах политолог Вадим Карасев поставил ее под сомнение в эфире украинского NewsOne.

«Кто вам сказал, что у нас есть государство? Кланы на протяжении многих лет захватывали государство. У них клановое, а не государственное сознание. Были донецкие, пришли винницкие и черновицкие. Для них нет большой Украины. Поэтому некоторые из них говорят, что Донбасс не нужен. Они не понимают людей, которые там живут, не признают их за граждан Украины. Это по сути феодальный принцип. Они служат не государству, а патрону. У нас и президентская вертикаль – это патронажная система. Проблема не персоналиях, а в принципах», – сказал Карасев.

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Действие этих принципов, по его мнению, привело к тому, что «пламенные революционеры быстро трансформировались в пламенных коррупционеров».

«Вы думаете, эти чиновники верят в то, что государство сохранится? Если бы верили, то не занимались бы коррупцией. Они воруют на черный день. Чтоб на старости нормально пожить в домике. Не верят банковской системе, которая сгорит при следующем Майдане, не верят, что получат пенсии, не верят власти. К Украине они относятся как к территории, которую можно будет эксплуатировать, и людей, на которых можно наживаться», – заявил политолог.