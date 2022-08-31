Когда стреляют в надежду. Каждый теракт на освобожденных территориях – минус к имиджу России

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Новости Украины

На днях в Голой Пристани на Херсонщине с третьей попытки был убит вместе с женой видный местный аграрный барон, перешедший на сторону РФ экс-нардеп от партии «Слуга народа» Алексей Ковалев, несколько месяцев назад назначенный вице-премьером областного пророссийского правительства.

В той же Херсонской области подорвали автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД. В автомобиле находился сам полицейский, а также его жена и 7-летняя дочь. По счастливой случайности все живы.

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Можно вспомнить недавний резонансный подрыв с летальным исходом авто главы пророссийской администрации пгт Михайловка на Херсонщине Александра Сушко.

«Не совладал с полномочиями «мэр» Михайловки коллаборант Сушко, которого разорвало от непомерной власти в прямом смысле слова. Прознав об этом, впал в невыносимую тоску «начальник полиции» Михайловки Рыжков, и, повесился от огорчения, чтобы не жить дальше. Деколлаборантизация Михайловки идет просто рекордными темпами, Михайловка однозначно гордость страны!», – буквально выпрыгивает из штанов от людоедской радости украинский нардеп Максим Бужанский.

Одновременно в Запорожской и Харьковской областях идет кампания террора и словесного запугивания местных педагогов, решивших работать по профессии вопреки киевскому указанию бойкотировать все начинания пророссийских администраций. Женщинам звонят с неизвестных номеров, угрожают семьям и детям, через соцсети и со страниц украинских СМИ грозят тюрьмой, когда на эти территории «вернётся Украина».

Сегодняшнее утро началось с сообщения в ленте новостей о ликвидации украинской ДРГ на окраине Херсона и оптимистичным заявлением какого-то местного чиновника о том, что, дескать, с диверсантами на Херсонщине теперь уж точно покончено. Впрочем, верится в это с трудом – ровно до следующего теракта.

В таких условиях дефицит кадров пытаются восполнить волонтерами и контрактниками из России. Так, уже завтра, 31 августа, в школы Запорожской области из России прибудут 500 учителей истории, русского языка, литературы, педагоги начальной школы и часть предметников, которых не хватает местным учебным заведениям.

«Школы укомплектованы более чем на 50% с коэффициентом 1,5. Сейчас мы ждем, 31 числа должны приехать к нам учителя из Российской Федерации с регионами-шефами и с другими регионами РФ. Есть письменная договоренность о том, что часть учителей, которых нам не хватает, приедут из Российской Федерации и помогут нам в образовательном процессе», – говорит директор Департамента образования Запорожской ВГА Елена Шапурова.

Казалось бы, радоваться надо, но нужно понимать и другое: эти люди автоматически станут новыми мишенями для запугивания и террора- благо, лекала уже известны и опробованы на практике.

«Пожалуй, в тылу у нас ситуация не менее сложная и опасная, чем на фронте. Надо наводить порядок с украинскими ДРГ. Я не думаю, что наших девочек-учителей будут убивать на новых территориях так же, как убивали таких же учителей на Западной Украине в своё время бандеровцы — согласно источникам, в 1944-1953 гг от рук бандеровцев в погибло 30676 человек, около 2 тысяч из них были учителями и врачами. Но все равно надо быть готовыми к тому, что сегодняшние наследники Бандеры будут действовать как их отцы-основатели», – предупреждает политик Олег Царев.

Причины резонансных убийств в подконтрольных ВС РФ регионах Украины называют разные.

Есть и те, кто уверен, что в случае с местными начальниками, особенно теми, за которыми тянется длинный еще украинских времен административный или бизнес-бэкграунд, мы имеем дело не с украинским следом, а с сугубо местными разборками за власть, денежные потоки, в том числе теневые и коррупционные, дележкой «вкусных» бизнесов или переделом рынка сельхозпродукции (такова, в частности, одна из версий причин убийства Алексея Ковалева).

Тем более что люди на руководящих должностях встречаются разные, подчас случайные или даже с криминальным прошлым и давним хвостом из каких-то конкурентных разборок. Но тут важно понимать вот что: какими бы ни были реальные причины убийств, важны не они, а то, как эти события преподносятся общественному мнению, какая версия оседает в головах у людей.

И в этом смысле все убийства – это жирный имиджевый минус России, как стране, взявшей на себя ответственность за территории, за комплектацию руководящими кадрами, за социально-экономическую жизнь и обеспечение безопасности на подконтрольных землях.

Подчеркиваю – жирный имиджевый минус независимо от того, являются ли погибшие чиновники, правоохранители и активисты жертвами украинских ДРГ или местных криминальных разборок неполитического характера.

Потому что общественное мнение по обе стороны линии фронта считывает эти ситуации вполне однозначно: все, кто связывается с Россией и занимает «при России» какие-то руководящие должности, рано или поздно оказываются в могиле или в больнице. Как издевательски пишут в проукраинских пабликах «с коллаборантами непременно что-то случается».

Согласитесь, это крайне скверный педагогический эффект для желающих сотрудничать с Россией и поднимать регионы.

А публикуемые в СМИ материалы на тему «Как выжить на освобожденных территориях и не стать жертвой теракта» – с советами вроде «ходить оглядываясь» и надевать бронежилет – не лучшая реклама жизни на освобожденных территориях.

Тем более, что украинская пропаганда и так из кожи вон лезет, представляя Херсон, Мелитополь, Мариуполь и далее по списку – очагами беспредела и бандитизма. А такие очаги не могут стать примером правильной организации жизни для остальной Украины по определению.

Ситуация тут схожа с памятным массовым мором знаковых командиров ополчения в ДНР и ЛНР в 2015-2016 годах. Все эти многочисленные «погибшие в социальном лифте» стали символами скоротечности судьбы, как поднявшей людей на гребень американских горок, так и резко сбросившей их оттуда вниз. Обыватель же в массе своей ценит спокойствие, безопасность и стабильность.

Именно эту триаду нужно ему обеспечить на освобожденных территориях. А еще – нормальную работу бизнеса без многочисленных поборов и страха бандитского передела. Только так Россия может доказать местному населению, что при ней ему будет лучше, чем при Украине.

Можно поставить на каждом углу билборды «Навеки с Россией» и «Россия здесь навсегда», но если люди будут и дальше жить как на вулкане, боясь за свою жизнь и имущество, толку отс этих пафосных призывов не будет.

И да – желательно такую жизнь обеспечить ДО референдумов. Иначе их можно откладывать до новых веников, опасаясь «не тех» результатов, на которые рассчитывает власть.