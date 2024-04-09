«Когда-то у нас была авиация, а теперь попрошайничаем» – Фарион

Тарас Стрельцов.  
09.04.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За 30 лет «независимости» Украина лишилась всего советского авиапрома якобы из-за России и США, которые теперь заставляют украинцев побираться по всему миру. Об этом своём видеоблоге заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По принуждению двух стран, США и Московии, распиливали украинскую авиацию. А именно – украинские бомбардировщики. Была создана специальная программа разоружения украинцев, уничтожения украинской авиации.

За 30 лет «независимости» Украина лишилась всего советского авиапрома якобы из-за России и США,...

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А Украина на момент распада Московской империи по составу авиации, и мощью, занимала четвёртое место, после Московии, США и Китая. Да-да, мы занимали четвёртое место по уровню развития авиационной промышленности. В частности, такой, которая была готова к защите своих территорий», – сказала Фарион.

«То есть тогда украинцев надо было разоружить. Чтобы сегодня украинцы в роли просителей стояли у дверей Нижней палаты американских правителей, которых возглавляет человечек по имени Майк Джонсон. Он говорит, что 9 апреля, возможно, законопроект «с некоторыми важными нововведениями, будет проголосован». Возможно.

Но если это и произойдёт 9 апреля, то реально это случится аж в мае. То есть, нас кормят обещаниями как минимум с декабря 2023 года. А когда надо было распиливать украинскую авиацию, то действовали чрезвычайно оперативно, и таки распилили», – добавила нацистка.

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