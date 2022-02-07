Когда трудно – все едут в Москву: политолог Кошкин объяснил визит Макрона в Россию

Новости Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву 7 февраля, где состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Сообщается, что визит Макрона пройдет в рамках усилий гаранта по стабилизации обстановки вокруг Украины. Многие западные акторы используют в своих целях сложившуюся ситуацию, и Макрон – не исключение.

Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин не исключает, что французский лидер надеется обсудить с российским коллегой ситуацию в Африке, где в последнее время стремительно растет влияние Москвы.

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«Президент Владимир Путин ранее анонсировал приезд Макрона в понедельник. Он отметил, что в течение недели они трижды говорили по телефону, обсуждали, в основном, гарантии безопасности в Европе, затем говорили весьма активно об украинском кризисе. Макрон собирается сделать вояж – сначала едет в Москву, затем в Киев», – напомнил Кошкин.

Более двух лет Макрон и Путин не виделись лично. Собеседник издания уверен, что французский президент прав в своем желании наладить диалог с российским лидером.

«Я хотел бы заострить внимание на том, что обсуждаться будет не только Украина, но и, конечно же, Африка. Здесь французы показывают свою слабость, сворачивают антитеррористическую программу «Бархан», которую они вели в Сахеле с 2013 года. На сегодняшний день многие государства недовольны результатами французов, в частности Мали», – пояснил политолог.

Кошкин обратил внимание, что в Африке сейчас идет цикл трансформации властных структур многих государств – например, в Буркина-Фасо и Гвинее-Бесау. Сейчас можно наблюдать приход молодых, энергичных силовиков для проведения реформ, которые бы позволили странам более динамично развиваться. Эксперт уверен, что сегодня в Африке больше приветствуются специалисты из Российской Федерации, которых западные журналисты часто причисляют к «ЧВК Вагнера». Кошкин отметил, что Россия весьма обязательная страна в своих соглашениях.

«На Ближнем Востоке Россия помогла сохранить независимость, суверенитет и целостность Сирии, а в африканских государствах сегодня идет весьма большой запрос на специалистов, которые бы обеспечили подготовку силовых структур, и безопасность особо важных чиновников. Вот в такой ситуации Франция терпит фиаско, и чтобы это фиаско как-то стабилизировать и сгладить, они пытаются обратиться в ООН, и требуют некоего невмешательства со стороны России. Так что есть о чем поговорить», – считает собеседник издания.

При этом надо понимать, что Макрон сейчас находится в весьма непростой ситуации: ему предстоит пройти выборную кампанию и надо набрать очки. Поэтому в Россию он летит как миротворец, решать проблему вокруг Украины. Он знает, что Россия не будет наступать, поэтому у него успех формальный. Макрон потом расскажет, что он сдерживал Москву, иронизирует Кошкин. Эксперт напомнил, что французский лидер неспособен действовать самостоятельно.

«Перед этим Макрон позвонил Байдену, наверное проинформировал, чтобы у Вашингтона не сложилось некое не совсем адекватное представление, потому что президент Венгрии Виктор Орбан тоже выходит на предвыборную кампанию и недавно общался с Путиным. Поэтому Орбана тут же признали предателем», – заметил Кошкин.

Аналитик напомнил, что западные лидеры давно взяли за привычку – обращаться к российскому президенту, когда они теряют свое политическое влияние.

«Когда трудно почему-то все едут в Москву встречаться с нашим президентом или хотя бы переговорить по телефону. Как недавно сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – все порывался поговорить с Путиным. Зеленский тоже рвется встретиться. Так что когда трудно – все обращаются к России, обращаются к нашему президенту», – заключил Кошкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что от встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона не стоит ждать решительных переломов.