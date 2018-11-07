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07.11.2018, Москва, Игорь Петров
 
Россия, Энергетика
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Когда у России закончатся нефть и газ

России в обозримом будущем не грозит истощение запасов нефти и газа, экспорт которых обеспечивает львиную долю поступлений в государственный бюджет.

Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопрос спикера Валентины Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нефть и газ в России, не могу сказать, что никогда, но очень долго не закончатся. Это все миф (что они закончатся). Я руководит Ямало-Ненецким округом, мы делали предварительные прогнозы по выходу на предшельфовую и шельфовую зоны. Что касается газа – 50 триллионов (кубометров) по тому, что видно невооруженным глазом. Чем дальше мы по этому разлому идем от береговой зоны, тем газа больше», – сказал министр.

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