Когда у России закончится нефть – данные правительства

29.08.2020, Москва, Мирослава Славянская

Несмотря на мнения ряда экспертов нефтепрома о том, что ресурс «черного золота» России ограничен сроком в 30 лет, можно с полной уверенностью говорить о том, что страна не будет испытывать дефицита нефти еще как минимум век.

Об этом на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что нефти хватит еще лет на 100, как минимум, судя по тем наметкам и месторождениям, которые есть на сегодняшний день, – заявил замминистра энергетики. – Но ее все тяжелее и тяжелее добывать. Сегодня есть Баженовская свита – огромный регион, в который компании заходят пилотным образом, чтобы добыть первые баррели нефти. Это вопрос технологий, и в будущем компании с ним справятся».

Кроме того, по мнению Инюцына, вскоре «черное золото» станет массово использоваться не только для производства топлива, но и еды.

«В будущем нефть будет использоваться не только как топливо. Это будет огромная палитра товаров. 80% предметов, которые нас окружают – это нефть, нефть и газ, нефтехимия. В прошлом году Великобритания порядка 7 миллионов тонн нефти переработала на производство пищевых добавок. Фактически, люди уже едят нефть», – сказал Инюцын.