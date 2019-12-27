«Когда Украина вернется в Крым, счастливы будут даже ее ненавистники» – Бабин

27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украина будет возвращаться в Крым в тяжёлые времена, которые настанут для жителей полуострова после развала России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший «представитель президента Украины в АР Крым», юрист-международник Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы сегодня, как и год назад, как и три, не можем похвастаться общей позицией всех органов власти, общества относительно плана деоккупации Крыма или хотя бы необходимых неотложных способов того, что мы должны делать здесь, ожидая или готовясь, или делая всё для нас зависящее для деоккупации.

Из малого, у нас есть закон о свободной экономической зоне Крыма, одобренный в 2014 году. Пока он действует, любые разговоры про деоккупацию – это сотрясание воздуха», – заявил юрист.

«Окей, отменили, дальше? Что это изменило?» – спросил телеведущий программы, украинский пропагандист Мыкола Вересень.

«Это усиливает экономическое давление», – ответил Бабин.

Телеведущий горячо не согласился с собеседником.

«Российский бюджет направляет деньги. Если там не будет украинских денег, он будет направлять немного больше, для России это всё равно будут небольшие деньги. Итак, вопрос реальной реинтеграции мы всё равно не решаем. У меня ощущение, что его и решить невозможно, кроме как просто заявлять на разных площадках – в ООН, ОБСЕ, где-то ещё, говорить, что это наша земля.

Собственно, так, как делали эстонцы, эстонцы, латыши и литовцы после Второй мировой войны. Но ничего не изменилось, пока Советский Союз не умер. Другими словами, кто бы что ни тявкал, когда прекратится существование РФ в данном виде, тогда у Крыма есть шанс вернуться на Украину», – объяснил Вересень.

«Я с грустью ожидаю, что когда украинская власть придёт в Крым, её будут приветствовать даже те, кто её ненавидит, потому что там будет такая ситуация, что украинская власть будет спасительной всем. Потому что всегда распады Российской империи, они, как говорится, не очень комфортные для населения, которое попадает под раздачу», – заявил Бабин.