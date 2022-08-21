Когда украинцы пойдут свергать Зеленского, и почему они этого не делают

Новости Украины

Если посмотреть на российскую медиасферу на шестом месяце СВО, мы увидим любопытную картину: пропаганда практически перестала работать с украинской аудиторией и транслировать хоть какие-то содержательные смыслы украинцам, переориентировавшись исключительно на поддержание боевого духа внутреннего российского потребителя, читателя, зрителя и слушателя.

Российские лидеры мнений – что официальные, что полуофициальные, что неофициальные – сегодня ничего не предлагают и не объясняют украинскому населению, полностью отдав формирование его картины мира на откуп фейгиным, арестовичам и национальному телемарафону на укроТВ.

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Более того, российская блогосфера, в первую очередь, политический сегмент Telegram, смотрит на украинцев исключительно через прицел, рассматривая как однородную вражескую массу и отождествляя лишенные сегодня собственного голоса десятки миллионов людей с украинскими паспортами с режимом Зеленского и его активной группой поддержки.

Если еще в конце февраля-начале марта наблюдались разной степени успешности попытки говорить с украинцами минуя украинскую пропаганду и предлагать людям «по ту сторону» какой-то связанный с российским военным вмешательством альтернативный транслируемому с Банковой позитивный образ будущего, то сегодня этого нет.

Ничего кроме как «сдавайтесь, а иначе всех убьем», украинец, прорвавшийся сквозь цензурные рогатки на российские каналы, не слышит.

При этом избранная режимом Зеленского террористическая тактика в отношении россиян и тех, кто им симпатизирует и с ними сотрудничает, способствует раскручиванию спирали медийной ненависти. И вот мы уже слышим из российского медиаокопа призывы «ответить на украинский террор русским террором», «убить по одному (минимум) украинцу, имеющему отношение к госсистеме, и сложить из их голов поминальный курган».

Концентрированным выражением подобной точки зрения можно считать недавние заявления активиста и волонтера Владимира Грубника:

«Есть ли в ВСУ нормальные, адекватные люди? Есть. Именно поэтому их надо убить в первую очередь».

Между тем, подобный подход, если он не дай бог станет руководством к действию, будет способствовать только затягиванию военных действий на неопределенный срок и кратному увеличению цены, заплаченной за победу.

Потому что убивая «адекватных» мы получаем гарантированную эскалацию и продолжение войны, поскольку истончается и исчезает потенциальный круг тех, с кем возможен какой-то диалог – «неадекватные» вести его просто не будут, они будут убивать. И тут уже события пойдут по сценарию «нашла коса на камень» – превратившись в чемпионат по человекоубийству из принципа, в котором, в отличие от военных действий «по науке» победителей в принципе может не быть.

Проблема тут в том, что если почитать и послушать всех пишущих и говорящих на темы СВО, то потеряв первоначальные надежды на быстрый исход, они втянулись в инерцию военного противостояния, совершенно забыв о том, что оно рано или поздно закончится и во весь рост встанет вопрос «А что же дальше?».

Об этом, к сожалению, сегодня никто не думает. Нет, возможно, в каких-то непубличных аналитических центрах ломают умные головы над этой проблемой, но в публичный дискурс ничего такого не прорывается от слова совсем.

Там – лишь только текучка войны и нарастающая агрессия в отношении противника, к которому причислят всех скопом, не интересуясь мнением этих людей относительно происходящего и даже не пытаясь это мнение как-то переломить в свою пользу.

Неудивительно поэтому, что несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и еще более тяжелую социально-экономическую, Зеленский и Ко продолжают удерживать контроль над умонастроениями украинской массы, умело манипулируя патриотическими чувствами и перенаправляя ненависть на Россию.

И в реальности мы не видим ничего похожего на воспетые в «Бумбараше» толпы дезертиров, поющих:

«Наплевать, наплевать, надоело воевать, Были мы солдаты, а теперь до хаты».

Способствует этому и факт куда большей вовлеченности украинцев в военные события по сравнению с россиянами. Так, согласно исследованию группы «Рейтинг», сегодня у большей половины граждан Незалежной имеются родственники либо знакомые, лично воюющие на фронте

«Более 54% опрошенных имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022. 44% сказали, что среди их близких и родных есть те, кто участвовал в войне на востоке Украины в 2014-2021 годах», – говорится в релизе украинских социологов.

Неудивительно, что согласно тому же опросу более 90% украинцев доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам «АТО (ООС)» 2014-2021 гг. Ведь, отвечая на вопросы интервьюеров люди примеряют на абстрактную аббревиатуру «ВСУ» образы родных и знакомых.

Сегодня режим Зеленского поставил под ружье каждого двадцатого украинца призывного возраста. И все эти люди совершенно разные, не только в плане географии проживания но и в плане поколенческом, жизненных ценностей, представлений о будущем и так далее.

Грамотный дифференцированный подход к этой массе людей позволил бы вести по отношению к ним эффективную контрпропагандистскую работу. Проблема в том, что сегодня никто такой работы не ведет.

Повторюсь, ничего кроме «сдавайтесь в плен, а то убьем» украинцы в военной форме с русской стороны не слышат. Более того, периодически разгоняемые разного рода блогерами и военкорами кровожадные призывы к расправам над пленными «без разбора в сортах», усиливающиеся после какой-нибудь очередной демонстративной гадости со стороны киевского режима, нивелируют скромный эффект даже этих мессиджей.

Поэтому снова-таки неудивителен еще один статистический парадокс нынешней военной операции – крайне низкое количество сдавшихся в плен украинцев – особенно в сравнении с аналогичными кампаниями в прошлом. Согласно официальным данным МО РФ в российском плену за все время СВО побывало более 8 тысяч солдат и офицеров ВСУ и других вооруженных формирований Украины. Это меньше 1 процента от общей массы поставленных под ружье.

И надо признать, в общей массе воюют украинцы стойко, иначе бы у них давно развалился фронт. Это печальное для России обстоятельство был вынужден недавно признать даже такой признанный и бесспорный патриот и отставник в погонах, как Виктор Имантович Алкснис:

«И выяснилось, что зачастую украинские солдаты, мобилизованные в армию, являются более мотивированными, осознают, за что они воюют и в бою проявляют большую стойкость».

Украинцам просто нет смысла и мотива ни сдаваться в плен, ни тем более поворачивать оружие против своих командиров и центральной власти в Киеве. Смысл и мотивацию для украинских военных могла бы создать Россия. Например, отказав в легитимности нынешнему правительству Зеленского и признав законным представителем интересов украинского народа и государства то или иное украинское правительство в изгнании – на основании широкого политического и регионального представительства, которое бы обеспечивало достаточно широкую базу поддержки снизу.

Такое альтернативное правительство Украины могло бы стать точкой сборки для всех тех, кто не согласен с политикой Зеленского, но при этом стоит на платформе украинского патриотизма и лоялизма. Появился бы политический субъект, которому могли бы переприсягнуть, как рядовые украинцы, так и местные элиты.

Что важно в рамках сюжета – оставаясь при этом в рамках украинского политико-правового поля, то есть, не становясь в глазах значительной части украинского общества «предателями» и «коллаборантами» и способствуя дальнейшему расслоению нынешней однородной массы, голосом которой служит коллективный Арестович.

А созданные при поддержке России и подчиненные альтернативному украинскому правительству вооруженные формирования условной Украинской освободительной армии могли бы пополняться как за счет военнопленных, так и за счет распропагандированных и переприсягнувших частей ВСУ, Нацгвардии и т.д. и т.п.

Это же не бином Ньютона, достаточно обратиться к аналогичным примерам в недавней истории европейских войн, не говоря уже об опыте большевиков, которые именно так – мобилизуя собственно украинский народ – победили в гражданской войне на той же Украине.

Петлюровским гайдамакам противостояло Червонное казачество Щорса и Примакова с его Богуновским и Таращанским полками, а правительству Центральной Рады и Директории – советское украинское правительство в Харькове.

Казалось бы, есть проверенный временем опыт – бери и пользуйся. Но нет. В реальности мы не видим ни альтернативного украинского правительства ни альтернативных ВСУ украинских частей, борющихся под другим флагом за другую Украину. Чего же удивляться тому, что украинцы не спешат «вылезать из раковины» и свергать Зеленского.

Ради чего им это делать? Чтобы «ликвидировать Украину»? Так большинство украинцев в ответ на это резонно скажет:

«Вам надо – вы и ликвидируйте».

Не нужно переоценивать готовность украинцев избавиться от собственного государства, как бы не были велики их претензии к власти.

Более того, в текущей ситуации Зеленский с его правительством и его Радой – единственная признанная всеми, включая Россию, законная украинская власть. Неподчинение власти, тем более, в условиях военного положения – это серьезная статья УК, а переход на сторону противника – вообще измена Родине. Как и неподчинение военных своим командирам. Это и в России так. Почему же российские политкомментаторы думают, что на Украине это устроено как-то иначе?

Как то изменить эту ситуацию способно лишь появление именно украинской альтернативы, способной собирать под своими знаменами всех тех, кому не нравится нынешний режим и его политика, но кто не горит желанием присягать России.

Украина – это не Крым, не ДНР и не ЛНР. Желающих встать под триколор тут априори будет тем меньше, чем дальше на запад. А западнее Киева вообще – исчезающе мало.

В условиях, когда война с режимом Зеленского будет исключительно русским делом, такая война может длиться бесконечно долго. И потому что Запад будет побрасывать дровишек в костер, и потому что режим будет мобилизовать на сопротивление все новые людские ресурсы. А желающих воевать с Россией меньше не станет.

Ведь, одно дело, когда смысл происходящего – в сносе опостылевшего режима, а совсем другое – когда на кону стоит государственность, к которой большинство уже худо-бедно привыкло. И если где-нибудь в исторической Новороссии еще можно эти процессы украинизации откатить назад, то например в Черкасской или Житомирской области русских с подобной повесткой отнюдь не ждут с цветами. И это тоже надо понимать.

И победа России при таких вводных – без вовлечения в этот процесс собственно украинского населения – совсем не факт. Я имею в виду именно победу, а не отгрызание пары-тройки областей с последующим присоединением их к РФ.

А чтобы у украинского населения был мотив, как максимум, соучаствовать в свержении Зеленского и Ко, а как минимум – пассивно отказать в поддержке, ему нужно предложить привлекательный образ будущего – Украину после Зеленского и без Зеленского. Чтобы люди видели в этом будущем место для себя.

С этим, увы, пока что большая проблема, ведь Россия до сих пор не сподобилась внятно сформулировать целеполагание украинской кампании даже для собственного общества и собственных военных. Лично автор этих строк встречал в соцсетях минимум с десяток версий того, за что, в конечном итоге, воюет Россия на Украине.

И если Россия сама для себя не может определиться в этом важнейшем вопросе, то что уж говорить о формировании картины будущего для украинцев. А говорить с ними все равно придется. Любая война заканчивается. И готовиться к встрече с бывшими противниками лицом к лицу нужно уж сейчас.