«Когда в Москве жабы квакали» – Гончаренко развешал плакаты по Киеву и опозорилсяНовости Украины
«В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали» – плакаты с такими надписями по улицам украинской столицы развешал в честь Дня Киева скандальный депутат-перевёртыш Алексей Гончаренко, предавший родную Одессу и ушедший в услужение украинским нацистам.
Гончаренко опубликовал макеты билбордов в своем блоге. «Вы точно знаете, кому это отправить», – призвал он подписчиков.
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Российский публицист Егор Холмогоров по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал акцию Гончаренко.
«Комментарий простой.
В Москве сейчас есть библиотека, а в Киеве жабы квакают.
В Москве сейчас есть законы, а в Киеве жабы квакают.
В Москве сейчас изучают науки, а в Киеве жабы квакают.
Москва ведома на весь свет, а в Киеве жабы квакают.
Кваканье жаб типа Гончаренко – это единственное, чем приходится сегодня гордиться «Украине».
Хорошо квакнет тот, кто квакнет последним. У Киева не получилось», – резюмировал Холмогоров.
Спасибо!
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