«Когда в темноте проклинаете москалей, вспомните об Ахметове» – киевский аналитик

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Украинская энергетика находилась в удручающем положении еще до войны, а российские удары усугубили эти проблемы.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит директор киевского информационно-аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко».

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«Война на самом деле не только напрямую ударила по украинской энергосистеме, но и крайне обострила проблемы, накапливавшиеся в ней десятилетиями», – считает автор.

Он убежден, что аварийная ситуация, в которую попала украинская энергосистема, «порождена не только ракетными атаками врага, но и недостатками самой системы».

Эксперт напоминает, что местные линии электропередачи требуют ухода: нужно своевременно менять провода, расчищать линии от веток и деревьев.

«К сожалению, облэнерго занимается этим не «наперед», а «назад» — когда провода оборвутся. Почему? Да потому, что уход за линией — это еще один вид заработка для владельцев облэнерго: если вы видите дерево, которое угрожает электроснабжению вашего дома, то за его спиливание (наперед!) они требуют 8 тыс. грн! Хоть большое, хоть маленькое, хоть в Киеве, хоть в области. Так что энергетики, Ахметов и Ко умеют сначала создавать трудности, а потом героически их преодолевать. Так что когда в темноте проклинаете клятых москалей, вспомните и о своих земляках», – резюмирует Сергиенко.