«Когда я предупреждал украинцев: не трогайте Севастополь, – они надо мной смеялись» – Валерий Демидецкий

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Если в Молдове устроить судьбоносные дискуссии на геополитическую тему, это закончится такой же гражданской войной, как на Украине.

Об этом сказал молдавский журналист Валерий Демидецкий в рамках передачи «По фактам с Юлией Фёдоровой» на телеканале Exclusiv TV.

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«Сейчас сторонники вхождения в Европу будут драться со сторонниками объединения с Румынией. А ведь у нас есть Приднестровье и большая часть общества, как показывают опросы, которая смотрит в сторону Востока. И сейчас затеять драку и склоку, когда мы видим наглядный пример, к чему это привело на Украине… Когда они страшно торопились, куда – я не понимаю, честно скажу вам, зачем им понадобилось устраивать в своей квартире эту геополитическую разборку», – сказал эксперт.

Он рассказал о своём опыте беседы с представителями украинской элиты ещё в те времена, когда Крым и Севастополь были в составе Украины.

«Я однажды был на одном международном семинаре, там показывали фильм по Приднестровью. И приехали ребята из Киева, говорят: “Мы через 5 лет русских вышибем из Севастополя, выгоним их к чёртовой матери и пригласим туда американцев”. Я говорю: “Ребята, может, вы подождёте – пусть сменится одно поколение, и придёт поколение, которое не будет знать, кто такой Нахимов, что такое Севастополь, а будет знать, что такое ЛГБТ, однополые браки и так далее. У вас тогда многое пройдёт спокойно. Если вы сейчас это сделаете – вы затащите свою страну в катастрофу”. Они начали смеяться надо мной. И это случилось, понимаете?».

По его словам, бенефициаром конфликта на Украине выступают США, а Европа вынуждена, как и Россия, за всё это платить.

«Американцы не вторгались на Украину. На Украину вторглись русские танки. Оставьте американцев в покое», – бросил реплику его оппонент Анатолий Цэрану.

«Американцы вторгались в Ирак, Афганистан, Ливию! Почему я должен их оставить в покое? Там тоже люди живут!», – возмутился Валерий Демидецкий.