06.06.2018, Киев , Александр Ростовцев

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Когда за написание романа ужасов берётся Вятрович, Лавкрафт курит веник

5 июня в Киеве прошла презентация книги ужасов «Люди серой зоны», рассказывающей об «аннексии Россией Крыма» и «терроре, творимом оккупантами» на всей территории полуострова.

Украиноязычную книжечку в 1000 экземпляров, призванную заткнуть за пояс творчество вместе взятых Эдгара По, Лавкрафта и гоголевского «Вия», презентовали авторы – две журналистки-волонтёрки, собиравшие криптофольклор «жертв массовых репрессий», Андриевская и Халимон. Причём, Халимон – сотрудница психушки Вятровича под вывеской Украинского института национальной памяти (УИНП). Из чего следует, что «магнум опус» следует расценивать, как очередной сборник литературных упражнений душевнобольных.

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На мероприятие также пригласили торговать унылой хлеборезкой бывшего крымского бандеризатора Щекуна, сервированного «спивкоординатором руху «ЕвромайданКрим».

Не секрет, что Щекун, активный участник майданных провокаций эпохи Крымской весны, некоторое время сидел в кутузке от греха подальше, после чего был пинком выпровожен за Перекоп, в родную Тухлю. В Неньке Щекуна обмазали с ног до головы зелёнкой и уложили в больничку, где выставляли напоказ в качестве экспоната-страстотерпца. Сам экспонат, играя изумрудным румянцем, бодрым голосом рассказывал прессе о «пытках электрошоком в оккупантских застенках».

В качестве почётного довеска участвовать в презентации должна была сестра террориста Сенцова Наталья Каплан, но жиночка так и не почтила высокое собрание своим вниманием.

Верхушку этой не очень могучей кучки бандеровского навоза венчала лупающая глазами коровья лепёшка Вовы Вятровича, главного спонсора и вдохновителя «сказок тёмной стороны», уважительно титулованного «кандидатом исторических наук».

Именно Вятрович и дал старт презентации. Крымскую тему Вова назвал «национальным нарративом» и скромно похвалил сам себя, поведав, что вверенная его заботам фабрика фальшивок активно занята «деоккупацией», плодя одно за другим «исторические исследования».

В частности, Вятрович упомянул о «Нероссийской истории Крыма XVIII – XXI веков» и героической эпопее «освобождения Крыма полковником Болбочаном в 1918 году».

По заявлению верховного шамана УИНП, «Люди серой зоны» отличаются от предыдущих книг-разоблачений. В новом труде делается упор на события XX века, на то, как советский режим железной рукой терраформировал национально-культурную благодать на полуострове, где в трогательном единении с незапамятных времён обитали украинский и крымско-татарский народы.

Если бы Мильтон был жив, ему бы пришлось скурить свой «Потерянный рай» от зависти.

В книге приводятся примеры, как с 1918 по 1991 годы в Крыму разворачивалась и устанавливалась «репрессивная система», и как в противовес ей рос и ширился загадочный «спротив». По признанию Вятровича, байки собраны не в хронологическом порядке и, более того, в книгу внесены «истории с драматичной весны 2014 года по наши дни». Иначе говоря, книга представляет собой выплеснутое на несчастную бумагу содержимое черепушек авторского коллектива – непролазную прокисшую кашу пополам с отрубями.

Впрочем, не секрет, откуда в данном случае ветер дует. Сам Вятрович неоднократно упоминал, что УИНП рассматривает советский период, как «оккупацию Украины». Исходя из этой квадратно-гнездовой логики, «Крым – цэ Украина, и тоже был оккупирован в советское время».

Вятрович на полном серьёзе рассматривает книженцию «не только как источник для дальнейших исторических исследований, но и как основание для дальнейших юридических выводов». Не в силах совладать с мутным потоком сознания, главный исторический вивисектор Украины надеется, что «материал станет обвинением в будущем международном трибунале в преступлениях России против человечества», и угрожает: «Люди серой зоны» – только начало».

«Один из важнейших выводов этой книги – это то, что аннексия Крыма готовилась, это была российская военная операция. Это важно помнить, потому что российские мифы о том, что это якобы было желание самих крымчан, периодически захватывают украинское информпространство», – подчеркнул канализатор.

Абстрагируясь от мозговой диареи Вятровича, очень хотелось бы увидеть суд, согласившийся принять к рассмотрению вымазанный пипифакс УИНП в качестве юридического документа. То, что нынешние украинские суды способны с паучьей серьёзностью рассматривать любую спущенную им сверху шизу и фантасмагорию, даже не обсуждается.

Тем не менее, планы у Вятровича гитлеровские. Прекрасно понимая, что ограниченный тираж «разоблачения» в бумажном виде вряд ли найдёт своего массового читателя, фальсификаторы распространяют фальшивку в популярных электронных форматах и планируется её перевод на иностранные языки. На английский в первую очередь.

Из рассказа Халимон можно было почерпнуть, что идея написания книжули не была спущенным сверху заданием, а «вспыхнула творческим огоньком сама собой». Целый год Халимон с Андриевской собирали криптофольклор, лично встречаясь с удравшими из Крыма лишенцами, собирая материал «как он есть, без авторских правок». «Целый миллион встреч!», – пафосно заявила служка Вятровича.

Как-то даже удивительно, что не миллиард бесед с глазу на глаз. Не менее удивительно, что из «миллиона встреч» удалось выжать пропаганды на три брошюрки, из чего можно предположить, что сотню рассказчиков опросили не менее 10 тысяч раз каждого. На самом деле, в книжице приведены «свидетельства» 57 «потерпевших».

Халимон также проводит исторические параллели, сообщая, что Украина вовремя не осмыслила «оранжевую революцию» 2004 года, из-за чего произошёл «реванш 2010-го» (имеется в виду победа Януковича на президентских выборах), вылившийся в «крымскую оккупацию 2014-го».

Это даже не мухоморы. В УИНП определённо расширяют сознание уколами ацетона в мозг.

В докладе Халимон прозвучала одна любопытная деталь. По её словам, многие рассказчики отказались подписывать свои показания и выступают в книге анонимными лицами. Это признание дорогого стоит, поскольку полностью обесценивает заявление Вятровича о книге, как «источнике для дальнейших исторических исследований», не говоря уже о «юридическом основании». Подгадила своими показаниями шефу, ничего не скажешь.

Написать пропагандистской ерунды от лица Анонимуса и выдать её за свидетельские показания способен только очень наивный фальсификатор в версии клинического идиота.

Выступления представителей главной мозгопромывочной машины хунтарей лишний раз подтвердили, что события 26 февраля 2014 года на пятачке у крымского парламента, украинскими пропагандонами уже переписываются в свою пользу с акцентом на героизацию. По их версии, «в этот день патриоты Украины при поддержке активистов меджлиса на день отсрочили российскую оккупацию Крыма, отразив агрессию завезённых в Симферополь агентов Черноморского флота против депутатов Верховного Совета АРК». Так звучит теперь их чеканная формулировка, ставящая всё с ног на уши.

Заметим, что банда шизофреников в Верховной Зраде официально объявила датой «временной оккупации Крыма и Севастополя» 20 февраля 2014 года, когда в Киеве ещё сидел легитимный Овощ, но в Крыму с тревогой следили за сливом «переговоров с западными партнёрами». Впрочем, в этот день по всей Украине уже пахло кровью и порохом, а из-под Корсуни поступали ужасающие подробности об организованной местными и заезжими рагулями бойне крымским «антимайдановцам».

Выступление Щекуна было ожидаемо унылым и убогим. Всё отведённое ему время бывший главный бандеризатор полуострова натужно натягивал гумку на глобус, пытаясь убедить присутствующих и себя в первую очередь, что события Крымской весны – это «российская пропаганда», крымчане на самом деле поддержали «Евромайдан», а теперь против них «Россия развернула репрессии, как в советское время».

Время от времени встревающая в презентацию Андриевская пересказывала особо смачные кусочки вошедших в книжку «былин», вроде «въезжавших с российской стороны людей с триколорами, изображавших радость при виде российских войск». Судя по всему, презентованный «магнум опус» целиком состоит из подобных кусочков.

Отвечая на неинтересные и плоские вопросы журналистов, принявших правила игры, «творческий коллектив» сообщил присутствующим, что весь астрономический тираж «Людей серой зоны» выпущен на средства налогоплательщика, его бесплатно получат зачищенные от русской литературы библиотеки Украины, а в виртуальных «постпредстве президента Украины в АРК» и «прокуратуре АРК» сотрудники душатся в очередях, чтобы разжиться экземплярчиком.

На этом следует поставить точку.

Обычно оголтелые устают от собственного фанатизма. Но, судя по полыхавшим от энтузиазма на презентации свидомым дупам, этим канализаторам на гранте игры в творцов истории ещё не надоели.