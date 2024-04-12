Когда захотят, тогда и возьмут: у русских есть всё для похода на Харьков – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 759
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Украина оказалась не готова остаться без поддержки Запада, и теперь расплачивается за свою беспечность кровью и территориальными потерями.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина оказалась не готова остаться без поддержки Запада, и теперь расплачивается за свою беспечность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Пока они видят, что наблюдается дефицит и снарядов, и ракет для ПВО, естественно, они будут пытаться воспользоваться этим окном возможностей, чтобы захватить ещё. Поэтому, когда говорят, что наступать на Харьков нет резервов – ну, откуда вы знаете? У вас спутниковые снимки на руках? Сегодня нет, а завтра они появятся. А резервы Россия готовит. И это «что-то» может оказаться для нас крайне неприятным. Пока готовности пойти на замораживание войны, на остановку военных действий со стороны Кремля – я не вижу», – отметил Золотарёв.

Он с сожалением констатировал, что Украина никогда не готовилась к затяжной войне.

«Было такое, особенно среди депутатов «Слуг народа» – что ты сгущаешь краски, сколько техники надо будет, столько США и дадут, сколько надо будет денег, столько и получим. Да, этот праздник жизни был до августа 2023 года, когда закончилась бюджетная поддержка, начала сокращаться военная помощь.

Но дело в том, что этот «праздник жизни» за год, когда мы всецело были на содержании у партнёров, за это сейчас приходится расплачиваться кровью, разрушениями и территориальными потерями», – заключил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть