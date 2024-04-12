Когда захотят, тогда и возьмут: у русских есть всё для похода на Харьков – украинский политолог

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Украина оказалась не готова остаться без поддержки Запада, и теперь расплачивается за свою беспечность кровью и территориальными потерями.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока они видят, что наблюдается дефицит и снарядов, и ракет для ПВО, естественно, они будут пытаться воспользоваться этим окном возможностей, чтобы захватить ещё. Поэтому, когда говорят, что наступать на Харьков нет резервов – ну, откуда вы знаете? У вас спутниковые снимки на руках? Сегодня нет, а завтра они появятся. А резервы Россия готовит. И это «что-то» может оказаться для нас крайне неприятным. Пока готовности пойти на замораживание войны, на остановку военных действий со стороны Кремля – я не вижу», – отметил Золотарёв.

Он с сожалением констатировал, что Украина никогда не готовилась к затяжной войне.

«Было такое, особенно среди депутатов «Слуг народа» – что ты сгущаешь краски, сколько техники надо будет, столько США и дадут, сколько надо будет денег, столько и получим. Да, этот праздник жизни был до августа 2023 года, когда закончилась бюджетная поддержка, начала сокращаться военная помощь. Но дело в том, что этот «праздник жизни» за год, когда мы всецело были на содержании у партнёров, за это сейчас приходится расплачиваться кровью, разрушениями и территориальными потерями», – заключил политолог.