Когда захватим Евросоюз, украинцам дадим кусок из жалости – Пригожин

Анатолий Лапин.  
10.02.2023 23:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Спецоперация на Украине может длиться от полутора до трех лет, в зависимости от рубежей, где должна будет остановиться российская армия.

Об этом в интервью военкору Семену Пегову заявил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперация на Украине может длиться от полутора до трех лет, в зависимости от рубежей,...

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По мнению Пригожина, нынешнее противостояние по интенсивности можно сравнить со Второй мировой, а начинать спецоперацию нужно было еще в 2014-м.

«В принципе, войн на Земле не было с 45-го года. Афганистан – это была погоня за аборигенами, Сирия – все считают это, все ребята согласны, – погоня за аборигенами. Есть страны, где были более-менее похожие войны на сегодняшнюю войну, но, к сожалению, никаких выводов, никакого опыта, кроме ЧВК «Вагнер», не захотелось сделать.

Поэтому в мире таких войн, как сейчас, не было с 45 года. Когда я сравниваю Соледар и Сталинград, – я не был в Сталинграде, я видел картинки, видел разрушения, и я понимаю, что в Соледаре голову поднять трудно…

Спецоперация началась. В эту спецоперацию мы отжали кусок Черного моря, перекрыли Азовское море, сделали себе сухопутный коридор в Крым, когда заскочили, – на «дурика», не на «дурика» – это уже отдельная история. Теперь, что у нас важно… Нам важно шишку держать на Донбассе. Для этого мы должны дойти до определенных рубежей, которые себе намечаем.

Насколько я понимаю, нам надо закрыть Донецкую и Луганскую республику и, в принципе, пока всех это устраивает. Потому что откуда спецоперация началась? Спецоперация началась от того, что украинцы безобразничали, устроили у себя незаконную революцию.

Это их право, но они наехали на русских и устроили геноцид. Раз они наехали на русских и устроили геноцид, мы их спасли на Донбассе, остановили всю эту войну в 14-м году, потом восемь лет, – это кстати вопрос, чего мы тянули восемь лет, и через восемь лет приняли решение дальше действовать», – отметил Пригожин.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы российская армия закрепилась на рубежах Днепра, придется повоевать еще не менее трех лет.

«Надолго или нет – если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР/ЛНР, ну надо еще годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, тогда у меня есть свой идеальный план, но в этом плане мы должны по-человечески, как с 41-го по 45-й закрыть все на ключ, никаких Турций, никаких Франций, никакого расслабона – все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать как Папа Карло.

Вот, когда мы повкалываем по-нормальному, тогда мы можем задать вопрос: «Где наш Ла-Манш»… и сто процентов, нам надо будет Францию, Италию, Болгарию украинцам отдать. С ними надо честно поделиться, потому что они с нами здесь вместе настрадаются еще мама не горюй», – заключил Пригожин.

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