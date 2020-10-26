26.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Когда закончится газ. Россия готова стать монополистом новой энергетики


Правительство РФ утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года.

Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка», – цитирует Мишустина официальный сайт правительства РФ.

По словам премьера, мировым трендом стал курс на постепенный отказ от углеводородных ресурсов.

«Россия как страна-экспортёр должна это учитывать. В сфере водородной энергетики мы обладаем серьёзным потенциалом, прежде всего из-за близости к рынкам сбыта водорода в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мощной научно-производственной базой и ресурсами, которые мы имеем. Планируется поддержать пилотные проекты, такие как создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа», – сказал Мишустин.


Политолог Марат Баширов поясняет, что существует три вида водорода: зеленый – полученный из воды, синий – полученный из нефти и газа, и бирюзовый – полученный из угля.

Россия могла бы специализироваться на синем и бирюзовом водороде. Но для этого нужно создать надежные технологии улавливания углекислого газа, иначе в Европе, которая будет лоббировать зеленый водород, наш покупать не будут.
Для транспортировки нового энергоносителя можно использовать как трубопроводы «Газпрома» (там газ должен находиться в связанном состоянии), либо технологии по типу судов для СПГ.

«Драка за водород предстоит просто невероятная. Россия будет в выигрыше, если выполнит ряд условий», – говорит Баширов.

При этом он отмечает, что мировой рынок углеводорода достигнет 140 млрд долларов США только к 2040 году, и все равно не превысит уровень углеводородных продаж.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть