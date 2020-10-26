Когда закончится газ. Россия готова стать монополистом новой энергетики

26.10.2020, Москва, Елена Острякова

Правительство РФ утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года.

Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка», – цитирует Мишустина официальный сайт правительства РФ.

По словам премьера, мировым трендом стал курс на постепенный отказ от углеводородных ресурсов.

«Россия как страна-экспортёр должна это учитывать. В сфере водородной энергетики мы обладаем серьёзным потенциалом, прежде всего из-за близости к рынкам сбыта водорода в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мощной научно-производственной базой и ресурсами, которые мы имеем. Планируется поддержать пилотные проекты, такие как создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа», – сказал Мишустин.

Политолог Марат Баширов поясняет, что существует три вида водорода: зеленый – полученный из воды, синий – полученный из нефти и газа, и бирюзовый – полученный из угля.

Россия могла бы специализироваться на синем и бирюзовом водороде. Но для этого нужно создать надежные технологии улавливания углекислого газа, иначе в Европе, которая будет лоббировать зеленый водород, наш покупать не будут.

Для транспортировки нового энергоносителя можно использовать как трубопроводы «Газпрома» (там газ должен находиться в связанном состоянии), либо технологии по типу судов для СПГ.

«Драка за водород предстоит просто невероятная. Россия будет в выигрыше, если выполнит ряд условий», – говорит Баширов.

При этом он отмечает, что мировой рынок углеводорода достигнет 140 млрд долларов США только к 2040 году, и все равно не превысит уровень углеводородных продаж.