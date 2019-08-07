Когда заробитчане увезут семьи – Неньке Украине конец

07.08.2019, Киев, Игорь Петров

Поддержание экономической стабильности Украины зависит от заробитчан и продолжения внешнего финансирования.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по экономическим вопросам Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди достаточно активно выезжают из страны, и пока еще пересылают деньги, много.

Это в значительной степени позволяет балансировать платежный баланс.

Когда, наверно, эти люди там осядут, перевезут свои семьи и перестанут слать сюда деньги, когда это примет массовый характер, то поддерживать даже инфраструктуру в государстве, которое было рассчитано на проживание 50 миллионов человек, будет значительно сложнее.

Каждому человеку надо будет платить за поддержание одного метра канализационной трубы, условно, больше.

И еще – внешнее финансирование. Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать, страна будет справляться.

Если новая команда продолжит (или нарастит) действия по разрушению промышленности, то, наверное, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», – прогнозирует экономист.