«Когда Зеленский приползёт на коленях» – эксперт о начале мирных переговоров

В войне на истощение с союзниками Украины на Западе Россия начинает давить, и в этой ситуации идти на переговоры на условиях администрации Зеленского – нет никакого смысла. Ожидание успеха от контрнаступления на Украине уже сменяется на разочарование, идет психологический слом, который нам на руку.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» озвучил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда не могут договориться дипломаты, разговаривают пушки. Это древняя истина. Сейчас, после того как ВСУ очевидно уже исчерпал наступательный потенциал, или, по крайней мере, подходит к грани истощения, силовым путём решить они свои задачи не могут. У нас оборонная промышленность набирает обороты, и через несколько месяцев у нас уже появится не просто паритет, а заметное превышение по потенциалу. И в таких условиях мы уже видим, что психологическое состояние противника ломается. Это неоднократно подтверждают знакомые ребята, кто служит, кто занимается работой изнутри», – подчеркнул он.

Украинское общество, по словам эксперта, было настроено на опыт советской истории, как бы официально ни пропагандировались декоммунизация и дерусификация.

«Они заложили для населения, когда развернули такую жёсткую пропаганду без каких-либо ограничений в феврале-марте прошлого года, такой паттерн – на нас напали, и мы, как наши предки, сначала отступили, а потом начнем возвращать. И это накладывается на историческую память народа, что да, сначала немецкие танки были под Москвой, а потом мы уже были в Берлине. Оно, конечно, у них в извращённом виде получается, потому что как бы сами с собой воюем. Но вот это ожидание, что вот-вот мы добьём, освободим – и всё. А тут получается, что ломается этот шаблон, этот психотип, и люди, которые уже были добровольцами, волонтерами, они сейчас в условиях ломки психики. Они видят, что ситуация в корне не меняется, и просвета уже особо нет. Соответственно, эффективность украинского этого медиа-купола, информационного купола начинает падать», – уверен обозреватель.

«И мы уже видим по количеству сдавшихся в плен, по настроению людей, мне, допустим, уже год регулярно пишут люди с той стороны, ценную информацию передают, несмотря на угрозы для них лично. То есть оживляется ситуация, и держа руку на пульсе, могу сказать, что у них общество ломается. Эта прежняя сплочённость, которая была в прошлом году, которую они искусственно раздули, даже несмотря на все усилия медиа-купола, она заканчивается. Отсюда идут эти медийные, не военные атаки – надо сделать какое-то маленькое, но достижение. Кстати, опять же, это вообще в духе Ленина. Он как раз стратегию описывал развёртывания революции – постоянно нужны какие-то небольшие успехи. И они, хоть его отрицают, но делают по его лекалам. Соответственно, у нас сейчас ситуация, когда в войне на истощение с союзниками Украины на Западе мы начинаем давить, и как бы в этой ситуации нам идти на переговоры какой смысл? Так что Дмитрий Медведев абсолютно верно говорит», – считает Васильев, говоря о высказывании зампреда Совета безопасности, что переговоры России пока не нужны, враг должен сам «приползти на коленях, моля о пощаде».