«Когда же закончатся «Шахиды»?!» – подельник Буданова оправдывается, почему русские кошмарят ВСУ каждую ночь

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 21:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


У России не наблюдается никакого дефицита ударных дронов «Герань», поэтому массированные удары по территории Украины в ближайшее время не прекратятся.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России не наблюдается никакого дефицита ударных дронов «Герань», поэтому массированные удары по территории...

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В студии пожаловались, что ВКС РФ практически ежедневно продолжат атаки дронами по объектам на территории Украины.

«Сколько ещё «Шахидов» у них могло остаться? Я подсчитала, они использовали приблизительно тысячу пятьсот пятьдесят из той партии, что было заявлено, в тысячу шестьсот штук», – сказала ведущая.

«Тысяча шестьсот штук – это партия была заказана не одномоментно. Её разбили на меньшие партии, и поставки продолжаются.

Более того, есть новые контракты, сотрудничество с Ираном в этом плане продолжается, и новые партии поступают. Поэтому пока что «Шахиды» – это то, что будет Украине досаждать.

В среднем количество этих партий пятьдесят-сто дронов могут за один раз заходить. Это немало», – сказал Юсов.

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