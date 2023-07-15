«Когда же закончатся «Шахиды»?!» – подельник Буданова оправдывается, почему русские кошмарят ВСУ каждую ночь

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У России не наблюдается никакого дефицита ударных дронов «Герань», поэтому массированные удары по территории Украины в ближайшее время не прекратятся.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии пожаловались, что ВКС РФ практически ежедневно продолжат атаки дронами по объектам на территории Украины.

«Сколько ещё «Шахидов» у них могло остаться? Я подсчитала, они использовали приблизительно тысячу пятьсот пятьдесят из той партии, что было заявлено, в тысячу шестьсот штук», – сказала ведущая.

«Тысяча шестьсот штук – это партия была заказана не одномоментно. Её разбили на меньшие партии, и поставки продолжаются. Более того, есть новые контракты, сотрудничество с Ираном в этом плане продолжается, и новые партии поступают. Поэтому пока что «Шахиды» – это то, что будет Украине досаждать. В среднем количество этих партий пятьдесят-сто дронов могут за один раз заходить. Это немало», – сказал Юсов.