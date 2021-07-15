Кого ещё будут бить мигранты?

15.07.2021, Москва, Платон Беседин

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявляет, что России необходимо ещё пять миллионов мигрантов. А иначе без дешевой рабочей силы – никак. Представляете? Оно, конечно, может, и так, но вот что делать с проблемами и бедами, которые создают в России мигранты?

А вот тут – стоп! – опасность! Потому что можно наговорить на статью. Не зря ведь 282-ю статью называют «русской статьёй». Так что все, абсолютно все мигранты хорошие, очень хорошие. Только так – и опять же, никак иначе.

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А кто сомневается – прочитайте давнюю книгу Дмитрия Соколова-Митрича «Нетаджикские девочки. Нечеченские мальчики». Хотя это опять же ничего не значит, потому что каждый случай индивидуален. И говорить, что мигранты – априорное зло – такая же глупость, как говорить, что они безусловное благо.

Но скажите, как так получается, что, если криминал буйный, то нет-нет, да и встрянут мигранты? Вот почему так, а? Причём, ведь встревают в характерном сегменте.

Уже, к примеру, притчей во языцех стала недавняя массовая драка в Кузьминках на юго-востоке Москвы. Эх, изменились времена! Я ведь помню вот эти поэтические строки Игоря Меламеда:

Пока ещё в Кузьминках снегопад – беги за ней, скользящей и спешащей. Хватая тьму на ощупь, наугад, дыши в плечо любови уходящей.

Ну, разве не прекрасно, а? Сравните с тем, что сообщили ныне СМИ: «102 пострадавших… колото-резаные раны… в конфликте, как сообщают СМИ, принимали участие граждане Узбекистана, Киргизии, а также Таджикистана, Туркмении и Азербайджана… сначала драка была небольшая; затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки, и драка приняла массовый характер…».

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А тем временем в Мытищах толпа мужчин – тоже, скажем так, российской версии BLM – избила мужчину. А девушку, которая документировала происходящее на телефон, пообещали «раздеть и разорвать». За что били? Человек заступился за женщину. И вновь – те же, с позволения сказать, лица.

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Подобные истории можно перечислять долго. И получить ярлык в духе «националист». Ну, и прочий бред. Только национализм, переходящий в фашизм, продуцируют как раз вот такие люди, что сходятся в побоищах в Кузьминках и избивают людей в Мытищах. Они и есть истинные фашисты.

Кто-то думает, что их можно использовать на благо построения России. Кто-то полагает, что они ассимилируются. Нет. Они всегда будут другими – и за эту инаковость станут ненавидеть остальных. И тут не в национальности дело, а в том, что именно эти господа считают себя выше, так как изначально ставят себя чужими. Стоит им собраться больше трёх – как тут же начинаются проблемы. Это глубинная психология, которая лезет из самого их нутра. Психология варваров, пришедших обкрадывать.

Кто-то реально верит, что ими можно управлять? И главное – что станем делать, когда они решат править? Такой момент наступит, когда случится большинство. Выход? Очень простой: выгнать опасных и провинившихся вон без права возврата – причём, не только преступников, но и всех членов их семьи. Это раз. А два – ставить на своих, а не на чужих.