Кого финансируют в Белоруссии российские системные либералы

09.06.2020, Москва, Елена Острякова

Российская корпорация «Газпром» может финансировать предвыборную кампанию кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Об этом на youtube-канале Романа Юнемана журналист сайта «Спутник и Погром» Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бабарико, наверное, большая часть денег идет от системных либералов, потому что он возглавлял «Белгазпромбанк», который принадлежит «Газпрому». У «Газпрома» постоянные терки с Лукашенко, и поэтому вполне возможно, что системные либералы решили подергать за усы того таракана, которого Тихановский (известный блогер – ред.) хочет прихлопнуть», – сказал Аверьянов-Минский.

По его словам, это не первый случай, когда российские бизнесмены финансируют белорусскую оппозицию, в том числе, «отпетых русофобов» в 2010 году.

Однако цели свергнуть Лукашенко системные либералы, считает журналист, не преследуют. Они хотят его лишь ослабить, чтобы он стал более сговорчивым в вопросе приватизации государственных активов, которые составляют в Белоруссии 70%.

«Подергаешь таракана за усы – он что-нибудь продаст», – пояснил Аверьянов-Минский.

При этом он полагает, что «системные либералы не тождественны российскому государству».

«На самом верху в руководстве России принято решение Лукашенко не трогать. На то есть несколько причин. Лукашенко, как никак, состоит во всех интеграционных объединениях, которые инициированы Кремлем на постсоветским пространстве. Если Лукашенко лишится власти в результате революции, это очень легко экстраполировать на Россию.

Поэтому, несмотря на то, что Лукашенко последние годы проводит антироссийскую политику, несмотря на то, что он унизил российское руководство в прошлом году, отказавшись подписать интеграционные карты, Кремль не будет спонсировать белорусский Майдан (Площу)», – сказал Аверьянов-Минский.

Ранее о связях Бабарико с «Газпромом» заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко и близкие к нему политологи.