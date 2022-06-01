Кого и как будем денацифицировать?

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Новости Украины

Заявленные цели и задачи военной спецоперации России на Украине состоят из двух основных пунктов. Во-первых, демилитаризация, во-вторых, денацификация.

С демилитаризацией всё предельно ясно: совместными усилиями российской группировки и войск Донецкой и Луганской народных республик должны быть полностью разгромлены и ликвидированы выродившиеся в террористические и карательные банды ВСУ, ВМС, СБУ, МВД, нацбаты и другие силовые органы киевского режима.

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С денацификацией дела обстоят не так просто, как кажется на первый взгляд.

Более того, эта фаза спецоперации представляется куда более сложной и длительной, чем ведущиеся вот уже четвёртый месяц тяжёлые и кровопролитные боевые действия.

Для понимания масштаба задач по денацификации бывшей Украины – просто вспомним, что задавить на корню бандеровщину и прочие периферийные национализмы оказалось не под силу даже СССР, одержавшему грандиозную победу в самой ужасной войне в истории человечества, имевшего на вооружении могучую армию, вторую экономику мира и передовую идеологию, захватившую умы половины мира.

Так кого же придётся денацифицировать российским властям и обществу, как только военные цели спецоперации на Украине будут выполнены? Кого из украинских «громадян» можно вернуть к нормальному человеческому облику, а кого придётся надёжно изолировать или даже отсечь хирургически во избежание метастаз?

Восемь лет назад, после «пэрэмоги» майданного путча и перехода «новой влады» к масштабным репрессиям и карательной операции в Донбассе, информационный поток антифашистских СМИ регулярно выплёскивает на зрителей и читателей термины: «нацисты», «фашисты», «рагули», «бандеровцы», «свидомые», «националисты», «национал-экстремисты» и т.д.

В рамках информационной войны это нормально. Каждый потребитель информации сам себе эксперт и понимает эпитеты в меру своей образованности.

Однако, как только дело из плоскости пропаганды переходит к практической перековке ширнармасс, длительное время подвергавшихся государственной дебилизации и запугиванию, на первый план выходят качественные методы определения моральной деформации отдельных людей и целых коллективов.

По большому счёту, современный украинский национализм представлен двумя ветвями: умеренной – «свидомыми» (рагулями) и радикальной – «нациками» (адептами бандеровщины, разбавленной культом «святого Адольфа» в различных пропорциях).

И если первых ещё можно вылечить, то вторые плохо поддаются коррекции, особенно запачканные кровью добровольные каратели, что наглядно показали годы и события, прошедшие после окончания Великой Отечественной войны. Хотя и здесь есть свои исключения из правил.

Интересно, что обе ветви украинского национализма не автономны, но их нельзя назвать и взаимосвязанными. «Свидомые», рагули – это питательная среда для воспроизводства «нациков». Рагуль может стать «нациком», но для «нацика» возвращение в состояние рагуля крайне затруднительно, если вообще возможно. Куда вероятнее полное прозрение, как это произошло с небезызвестным Ильёй Кивой.

«Свидомый», рагуль – достаточно распространённое явление национал-шовинизма, для которого характерны лозунги «Украина (Германия, Франция, Гондурас) – понад усэ!» и склонность к историческому мифотворчеству ради утоления зуда национальных комплексов неполноценности.

Их политические симпатии простираются от бородатого «самостийника» Грушевского, через Петлюру и Тюльку Тимошенко, до лайт-версии «батько наш Бандера» благодаря 30 годам оголтелой пропаганды.

Рагули смешны, глупы, вздорны, не дружат с логикой и здравым смыслом. Они составляют ядерный контингент «клуба кружевных трусов» и «европейського майбутнього Украины», но именно среди них множество прозревших и переживших идейные завихрения как заразную болезнь – в результате столкновения с суровой действительностью.

С «нациками» дела обстоят гораздо интереснее.

Когда мы их называем нацистами, в этом есть доля правды, но это не вся правда. И вот почему.

Казалось бы, если что-то ходит как собака, лает как собака, ведёт себя как собака, то это и есть собака. Но не забудем же о мимикрии.

Украинские нацисты, тот же полк «Азов», как их наиболее яркий представитель, являются пародией на германских нацистов и войска СС, позаимствовав у них внешние атрибуты: символику, правила и обычаи «тайного ордена», тягу к оккультизму, язычеству и тому подобную шелуху.

Разница между военной и политической организацией «Азов» Билецкого и орденом СС рейхсфюрера Гиммлера в том, что «азовцы» – кровавые клоуны и жалкие эпигоны, тогда как германские СС – палачи, садисты, каратели, но только не клоуны.

СС были организацией в себе, служившие фюреру и рейхсфюреру СС – других хозяев не имели. «Азов», помимо функции карманных штурмовиков Авакова, был инструментом репрессий против Русского мира на содержании западных спецслужб.

Войска СС Генриха Гиммлера носили форму и знаки отличия собственного изобретения, «азовцы» и прочие нацбаты, сами, без внешнего принуждения, клеймили себя нацистской символикой подобно скоту.

Как бы ни старались укронацики выставить себя преемниками и идейными наследниками войск СС Третьего рейха, а на деле они были и остаются подручными «при СС», как волонтёры дивизии «Галичина» или подразделения украинской вспомогательной полиции при СД, которым отводилась грязная работа палачей и карателей без всякой перспективы перейти в разряд «истинных арийцев».

Нередки случаи, когда среди «икон» укронациков уже нет места Бандере с Шухевичем, как фигурам глубоко вторичным и сервильным, тогда как бесноватый Адольф, обер-упырь Гиммлер, а также «харизматичные» командующие дивизий СС (Зепп Дитрих, к примеру) вытеснили упашную шваль с центральных позиций.

В укронациках, как в капле воды, видна самая суть украинской недогосударственности: зацикленность на вторичных половых признаках, не видя леса за деревьями. С момента обретения «незалежности», атрибутика – прапор, герб, гимн, гетманская булава – приравнены к суверенитету. При этом торговать государственными интересами на внешнем рынке не есть что-то постыдное.

Украинские нацики – это мелкая селюковая фашня румынского типа, работавшая на подхвате у «старших партнёров». Они убоги, но этим они и опасны. Из среды таких вот закомплексованных деятелей происходят жуткие серийные убийцы и садисты.

В разношёрстом стаде укронациков произошла кадровая ротация. Внутреннюю и внешнюю политику доживающей последние дни Украины более не определяют такие «ветераны» радикального движа, как Тягнибок, Мосийчук, Ляшко, Корчинский. Фашизация Украины сдвинулась на восток, и теперь главными носителями идеологии являются выходцы из Харькова и ряда других русскоязычных городов и областей Восточной Украины, составляющие политическое крыло «Азова», известное как «Нацкорпус».

Старые «западенские» идеологи на их фоне выглядят архаическим и где-то даже «романтическим» пережитком интегрального украинского национализма времен «революции на граните», «поездов дружбы» и провонявшегося отхожим местом «оранжада третьего тура президентских выборов».

В наше время типичный укронацик – это манкурт-схидняк, замазанный кровью и погрязший в злодеяниях, вскормленный на бредовых методичках о национальном величии пополам с наркотой, террорист, имеющий тесные связи со спецслужбами США. Перевоспитать таких биороботов не представляется возможным – только утилизация по приговору суда или в ходе зачистки.

С рагулями – работать, причём во главе работы должны находиться украинские антифашисты и силовики ЛДНР. Послевоенный опыт ГДР показывает, что антифашисты, испытавшие на себе всю мощь репрессивной гитлеровской машины, наилучшим образом повлияли на исцеление зиговавшей и оравшей «хайль!» публики.

Не лишним стал бы общественный контроль над телевидением и кинематографом. Помои, вроде «Штрафбата» и «Зулейхи», должны нещадно вычищаться из сетки вещания, а их авторы – получать в зубы запрет на профессию и постановление суда о возмещении ущерба. Через денацификацию Украины необходимо очистить и Россию от пятой колонны.