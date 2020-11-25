«Кого мы собираемся возвращать?» – генерала СБУ огорчил звонок из Донецка

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине будет непросто возвращать под свой контроль территории, жители которых давно не считают себя частью этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе дискуссии на тему Иловайского котла в студию дозвонилась, как сказал телеведущий Александр Лирчук, «Татьяна якобы из Донецка».

«Я очень внимательно слежу за событиями на Украине, благодаря вашему каналу, «Zik» и «NewsOne», большое вам спасибо. Что я хочу сказать по поводу Иловайска – сколько лет прошло, не можете разобраться. Да сбежали ваши командиры, парней кинули на смерть, а после этого их Порошенко ещё награждал!

Украина – это наша боль, хоть мы и дончане, но мы переживаем за население, за народ. Нам очень больно смотреть, что происходит там, извините за слово «там», но сейчас это ад. Нам очень больно смотреть, что происходит на Украине с людьми, потому что мы один народ, но просто ваши военные начальники предали своих солдат. И никак на Украине не разберутся с этим», – сказала телезрительница.

«Слушайте, сейчас наблюдая из Донецка, что вам причиняет боль от того, что вы видите в украинской жизни, в социальном и политическом?» – спросил ведущий.

«Я вижу, что о людях никто не думает, о людях никто не заботится. Понимаете?» – ответила Татьяна.

«А вы там себя в большей безопасности ощущаете в Донецке, чем тут украинцы, на ваш взгляд?» – удивился Лирчук.

«Вы знаете, я хочу сказать, что я дома, я на своей земле, на земле своих предков, со своим мнением. Я себя чувствую спокойно пока, пока не начинаются обстрелы», – завершила свой звонок дончанка.

«Позвольте, я прокомментирую комментарий с Донецка, это хорошо, что оттуда дозваниваются, хотя, мне кажется, что звонок был или из Воронежа, или из Ростова, это можно проследить», – отметил Вовк.

Он добавил, что знает о технологиях формирования общественных мнений, но всё же взялся проанализировать звонок «шановной землячки» (хотя сам родом с Винничины).

«Она сама себе противоречит: «я на нашей родной земле», но «ваши генералы» – наши, «но это у вас там плохо, а у нас хорошо». Вот этот разговор – наглядный пример того, что мы собираемся возвращать и как. Кого мы собираемся возвращать, если они считают, что мы – это мы, а они так – это уже не с нами?» – резюмировал Вовк.