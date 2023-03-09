Кого надо иноагенты, или Как украинская «мечта» с сухим счетом победила грузинскую

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Итак весьма робкая попытка бунта на корабле со стороны правящего в Тбилиси режима «Грузинской мечты» была пресечена на корню. Вашингтон и Брюссель руками местной прозападной улицы согласованно указали людям Иванишвили на их место, напомнив хрестоматийное «Что положено Юпитеру – не положено быку».

По состоянию на сейчас ставший предметом раздора закон об иноагентах, внесенный «мечтателями» в грузинский парламент для демонстрации хотя бы минимальной субъектности, оттуда отозвали, заслужив одобрительное похлопывание по плечу от Госдепа, ранее назвавшего спорный законопроект «вдохновленным Кремлем вредным для евроатлантических устремлений» этой закавказской страны, и представительства Евросоюза в Грузии, разразившегося в своем твиттере такой тирадой:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта об «иностранном влиянии». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом для достижения статуса кандидата».

Ожидаемо, эта уступка не привела к спаду протестов, а лишь распалила аппетиты оппозиции, пообещавшей новую серию беспорядков уже этим вечером. В общем, никто и не сомневался в том, что закон об иноагентах – не более чем повод.

Тем более что власть «Мечты» пробуют на прочность массовыми беспорядками уже не первый раз за последние годы. Поводы всегда разные – то российский депутат уселся не на тот стул, то Саакашвили упекли в тюряжку, то Украину недостаточно поддерживают – а вот реакция одна и та же.

Все это лишнее напоминание нынешнего малопочетного несубъектного статуса страны, приобретенного ею в пакете с прочими завоеваниями «революции роз», сделавшей Сакартвело «Джорджией» – негласным 53-м штатом США. При этом Грузия, несмотря на фасадные имитационные реформы и стеклянные полицейские будки, как была, так и осталась небольшой бедной страной с множеством проблем.

Основные экономические показатели Грузии говорят сами за себя:

– уровень безработицы на конец 2022 года – 16,1%

-инфляция в 2022 году – 9,4%

-индекс Джини (неравенства) – 40,4% (уровень Латинской Америки и Африки).

Кроме того, по оценке Всемирного банка, с 2017 по 2021 год доля грузин, живущих за чертой бедности в 5,5 долларов в день, увеличилась с 43% до 46,6%. А еще 22% населения живет в условиях крайней нищеты.

Добавим к этому выстроенную по импортированным зарубежным лекалам имитационную колониальную демократию, управляемую из-за кулис мутным местным олигархом, балансирующим между Штатами, ЕС и Россией – и получим картину, типичную для многих постсоветских стран.

Они-то – указанные выше проблемы – и выталкивают беднеющих людей на улицы. Особенно если с поправкой на местный колорит хорошенько приправить их националистическими лозунгами, популярными в грузинской глубинке, откуда, собственно, и рекрутируют своих сторонников те же саакашисты.

Что удивительно и сразу же бросается в глаза сторонними наблюдателями, так это обилие украинских флагов, символики и проукраинских лозунгов в рядах участников протестов и беспорядков.

«Это особая форма мазохизма. Требуют, чтобы отменили закон, который позволит власти закрыть СМИ и гонять оппозицию. При этом машут флагом Украины, государства, где правит больной диктатор, который закрыл все СМИ, а оппозиция запрещена законом», – недоумевает прячущийся в Барселоне от родного государства популярный блогер и политик Анатолий Шарий.

Понятно, что киевский режим, сам возникший вследствие аналогичного майдана, не мог пройти мимо, не оказав пропагандистской поддержки социально-близким политиканам в Грузии. Зеленский уже обратился к грузинской улице с мотивационной речью, фактически призвав грузин к перевороту.

В Раде неоднократно за минувший год делали антиправительственные заявления и поддерживали осужденного экс-диктатора Саакашвили, отдельные авантюристы вроде Семена Семенченко во время одного из аналогичных обострений прошлых лет даже планировали «революционный десант» в Грузию.

Плюс ко всему – прямая заинтересованность Киева и стоящих за ним западных кругов в том, чтобы попробовать раскачать режим в Тбилиси, недостаточно активно подписывающийся на разного рода антироссийские проекты и демонстрирующий антироссийские жесты откровенно из-под палки и для галочки.

«Это не устраивает Запад, который хочет активизировать развертывание НАТО на территории Грузии и подписать Грузию на поддержку Украины, с попыткой расконсервацией конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Последствия этого для Грузии Запад особо не волнуют. Режим в Тбилиси что-то подозревает на сей счет и от этих предложений отмахивается, даже несмотря на заявления президента и митинги оппозиции, за что получает обвинения в «работе на Кремль» и «проработку» в западных СМИ на тем «предательства европейских идеалов» и «сворачивания с европейского пути», – указывает военный эксперт Борис Рожин.

А что до обнаруженного Шарием парадокса, то он лишь кажущийся. На самом деле вот эта лакействующая перед Западом грузинская оппозиция по-своему логична и последовательна. Как и ее борьба против «диктаторского» закона под флагом соседской диктатуры, запретившей у себя чохом и оппозицию, и независимые СМИ.

В конце концов, не будем забывать, из кого грузинская оппозиция состоит. А это, если кто забыл, горячие сторонники диктатора Саакашвили, посадившего полстраны в тюрьмы, где неугодных насиловали вениками на камеру. Того самого Саакашвили, который запрещал независимые СМИ не менее ретиво, чем это делает Зеленский на Украине. И который не останавливался даже перед политическими убийствами оппонентов (вспомним историю с Зурабом Жванией).

Так что я вас уверяю: эти люди не видят в своих нынешних апелляциях к украинскому опыту никакого «мазохизма или противоречия. Наоборот, они именно свой, грузинский опыт внедрения диктатуры ранее успешно внедряли на Украине во времена Порошенко и «грузинского десанта» в Незалежную оставшегося на родине не у дел Саакашвили и его команды палачей и грантоедов.

Нынешними же беспорядками оппозиция в Тбилиси наглядно указала власти на пределы и границы ее самодеятельности без оглядки на кураторов.

Есть вещи, которые недопустимы в стране с ограниченным суверенитетом. В частности, она не может позволить себе копировать для своей защиты те законы, которые давно и успешно действуют в метрополии. Потому что «это другое», а эти иноагенты – кого надо иноагенты.

Вот если бы по примеру той же Украины власти в Тбилиси приняли закон адресно против «российских агентов», такая инициатива была бы воспринята в западных столицах на ура, как творческое развитие нынешней генеральной линии самого Запада. А если бы еще и парочку «лишних» российских дипломатов выслали – так и вообще бы удостоились отдельной благодарности от ведомства Блинкена.

Этот момент, похоже, плохо понимают засидевшиеся в креслах и потерявшие нюх «мечтатели», что-то там лопочущие про необходимость просвещать электорат насчет необходимости принятия законопроекта о прозрачности иностранного влияния.

Я уже не говорю про опасные аналогии с Украиной, которые себе позволил партийный лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе, не только обозвавший американского «сукиного сына» Саакашвили «грузинским Януковичем», но и усомнившегося в благотворных итогах майдана:

«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине».

Президент Саломе Зурабишвили в этом смысле оказалась более опытной и понятливой, сразу максимально дистанцировавшись от скандального закона и даже обещая наложить на него свое вето в случае принятия. Понятливость Зурабишвили обусловлена особенностями ее личного и политического анамнеза.

Помимо грузинского президентства она – гражданка Франции и сотрудник Колумбийского университета США. А еще – потомок меньшевистских правителей Грузинской республики начала ХХ века, эмигрировавших в Европу после краха этого проекта.

Да и отзыв скандального законопроекта ведь не сам собою произошел, а – как подметили все те же наблюдатели – сразу после созвона советника Блинкена Шоуле с премьером Гарибашвили.

Ситуация совершенно рядовая для той же Украины с ее колониальным контуром управления, в котором посол Штатов в табели о рангах стоит выше любого из министров, включая и премьера, и примерно на одном уровне с местным президентом. Так что украинская мечта пока что с сухим счетом побеждает «Мечту» грузинскую.

В этом свете все происходящее сейчас в Грузии выглядит как чемпионат по лакейству перед Вашингтоном, оба участника которого – и власть и оппозиция, в процессе наглядно демонстрируют длину собственного поводка. И если у кого-то он длиннее, это еще не повод объявлять его «носителем суверенитета».