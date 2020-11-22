Кого не осудили в Нюрнберге

22.11.2020, Москва, Платон Беседин

Очередная годовщина Нюрнбергского процесса. Вспоминают преступления нацистов – и это правильно. Однако сказать ещё надо вот о чём.

В том, как проходил Нюрнбергский процесс, присутствовала немалая доля лицемерия. И не только потому, что нацистов всё-таки, по большему счёту, отделили от остальной Германии. Нет, куда важнее – то, как обычные бюргеры превращались в жёстких убийц и палачей. Впрочем, это сохранила для истории – пусть и в своём ключе – Ханна Арендт. Её работа «Банальность зла» обязательна к изучению. Есть подобные осмысления и в художественной литературе. Прочесть «Благоволительницы» Джонатана Литтела – и многое станет ясно.

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Но есть и ещё одно – касательно полноты лицемерия. Ужас ведь заключался и в том, что судили нацистов те, кто им во многом помогал. Да, я сейчас говорю о Западе (о его части). Тут остаётся лишь вспомнить хрестоматийные слова Ялмара Шахта, обращённые к трибуналу – о том, что если вы наказываете нацистов, то обязаны наказать и США с Британией. В частности, вот что заявил экс-глава Рейхсбанка: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс».

Всё так – и с этим не поспоришь, казалось бы.

Однако вопреки фактам не только оспорили, но и извратили. Запад не захотел говорить пресловутому международному сообществу правду, даже её часть, а наоборот – стал продуцировать новую ложь. А меж тем, я напомню, уже в 30-е годы в США проходили массовые мероприятия, на которых поддерживали нацистов. После к власти пришли гитлеровцы. Фашизм же нового образца заключался в том, что историю постарались не только извратить, но и поработить, подчинив себе.

Американцы и британцы воспользовались принципом, который так любят озвучивать футбольные комментаторы: «Лучшая защита – это нападение». Потому, уничтожив Гитлера усилиями Советского Союза, атаковали последний, чтобы исключить любые возможности реванша. Так мошенники обвиняют жертв, дабы снять с себя часть вины.

Вот что важно понять: тогда, в Нюрнберге, миру явили лишь часть правды. Во всём обвинили Гитлера, его свору и нацистов. Да, это было величайшее зло – однако его бы не случилось, если бы другое зло не содействовало бы. Так заговорщики сдают одного из своих, чтобы снять подозрение, завоевать свободу для других. Именно это сделал в Нюрнберге Запад. И зло получило возможность развиваться. Механизм же его деятельности прост – он в известной фразе: «Дьявол есть отец лжи».

Как нам быть? Доносить правду – чётко и последовательно. Являть миру факты, хотя делать это в мире симулякров и фейков всё сложнее. Но иного варианта нет, потому что Нюрнбергский процесс продолжается – и виновники по-прежнему на свободе.