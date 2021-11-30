Кого плавучий штаб США Mount Whitney «забыл» забрать из Аджарии

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В ходе недавних маневров американских кораблей в Черном море общественность упустила некоторые интересные детали захода флагмана Шестого флота Mount Whitney и эсминца Porter в грузинский порт Батуми. Впервые военные из США провели встречи с духовенством Аджарии – православным и мусульманским. Зачем это нужно гостям из Америки в регионе, который турки считают своей исторической территорией?

Еще в 2018 году американцы передали грузинской береговой охране два сторожевых катера типа Island (аналогичную технику сейчас получает Украина). В целом же у Тбилиси нет собственных ВМС, имевшийся после распада СССР военный флот серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году.

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Зато в Батуми и в Поти 2012-2017 годах усилиями США была создана новая военная инфраструктура. В частности, в Батуми был построен терминал, способный принимать и хранить химическое оружие. Вашингтон профинансировал установку четырех РЛС на побережье Черного моря. Рассматривается и проект порта Анаклия, который будет способен принимать подлодки.

Однако во время последнего визита экипаж штабного корабля Mount Whitney не ограничился контактами по военной линии – делегация во главе с капитаном Брайаном Вайгельтом (капеллан ВМС США) встретилась с местными религиозными лидерами Аджарской автономии – как православными и католиками, так и муфтием всей Грузии Адамом Шантадзе.

Муфтий Грузии Адам Шантадзе , председатель Аджарии Торнике Рижвадзе и руководство Шестого флота США

Руководство шестого флота в гостях в католическом храме в Батуми, где присутствовали представители Армянской и Православной Церквей

Цель этих встреч – прежде всего, углубление отношений с т.н. «гражданскими институтами», Америка создает себе позитивный образ. И, к сожалению, у США уже есть, на кого опереться даже в православной среде. Митрополит Потийский и Хобский Григорий считается соратником Михаила Саакашвили, входит в группу иерархов ГПЦ, сочувствующих идее автокефалии Украинской Церкви и вступления Грузии в НАТО.

Адмирал Джин Блек с митрополитом Григорием в резиденции в Поти. Григорий в 2014 году присутствовал на интронизации Онуфрия в митрополиты Киевские и всея Украины

Помимо всего прочего, в Аджарии сильно влияние Турции, регион объявлен Реджепом Эрдоганом исторически турецким. Однако США до конца не доверяют Эрдогану, они сами начали создавать свою опору в автономии, потому и встретились с муфтием.

Интересно, что вместе со штабным кораблем не все представители руководства Шестого флота сразу покинули Батуми. Тогда в Грузии остались адмирал тыла Джеймс Морель, адмирал Марко Папи и бригадный генерал Маркус Анибелли. Официальных военных баз США в бывшей советской республике пока еще нет, однако для прикрытия используется инфраструктура Батумского терминала.

Целью Вашингтона в перспективе является постоянное военное присутствие в Аджарии и размещение американских систем ПВО.