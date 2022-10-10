Кого разочаровало выступление Путина. Когда будет второй – смертельный удар

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Новости Украины

Сегодняшнее выступление Владимира Путина на Совбезе после серии ракетных ударов по Украине оставляет интригу насчет дальнейшего хода спецоперации – был ли массированный удар разовой акцией, или вскоре наступит продолжение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Путин повторил, что совершенный подрыв Крымского моста квалифицируется как теракт, организованный и исполненный спецслужбами Украины. По его словам, киевский режим уже давно использует террористические методы.

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«Это убийство общественных деятелей, журналистов, ученых как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся более 8 лет. Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллеристские удары по Запорожской АЭС. Но не только. Спецслужбы Украины уже осуществили 3 террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения. В результате третьего такого акта было повреждено сразу 3 таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован. Серьезных последствий не допущено», – сказал Путин.

Он заявил, что совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

«Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов. Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», – сказал Путин.

Он считает, что, таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

«Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», – подчеркнул президент РФ.

Теперь наблюдатели гадают, что следует из слов главы государства.

«Судя по заявлению Путина, сегодняшние удары по украинской энергетике и инфраструктуре будут разовой акцией. То есть, пока ещё не принято решение о переходе к операции по ее тотальному разрушению – всего лишь предупреждаем Киев, что уже готовы к этому. Слова о том, что «в случае продолжения попыток проведения на наше территории терактов ответы России будут жёсткими» не нужно понимать так, что мяч на стороне Киева – будут теракты, будет ответ, а не будут, то и нет. Москва сама определит тот момент, когда начнется тотальное уничтожение инфраструктуры – пока ещё Путин этого делать не собирается», – считает журналист Петр Окопов.

«Ну, то есть, последнее предупреждение…», – трактует уральский политолог Андрей Перла.

А научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник полагает, что утренний удар по Украине следует воспринимать как разовое «наказание нечестивцев за нечестивость».

Обозревателя Егора Холмогорова слова Путина разочаровали.

«Опять «предупреждения». Не предупреждения нужны, а поражение террористов… Важнейшей частью украинского мифа является миф о том, что у России кончились ракеты, а Запад сейчас подвезет сто-пятьсот дальнобойных хаймарсов. Соответственно, чтобы достичь хотя бы предупредительного эффекта, удары нужно наносить ежедневно до точки насыщения, когда они поверят, что это уже никогда не кончится и взвоют. Это единственный работающий сценарий. Разовая акция после первого испуга приведет только к взбадриванию укров: «Это всё, на что они способны?! Тьфу». Только режим «утро, нет света, снова воздушная тревога», в сочетании с ударами на земле и отступлениями ВСУ дадут искомый Путиным терапевтический эффект. Хотя проще покончить с государством-террористом, а не пытаться его вразумлять», – написал Холмогоров.

С ним соглашается политолог Сергей Марков.

«Российское общественное мнение требует массированных атак и полного уничтожения инфраструктуры, которую может использовать армия Украины».

Политолог Марат Баширов считает, что атака «ранила, но не убила» бандеровский режим – а вот следующий удар уже может быть смертельным.

«Сейчас украинские энергетики усиленно анализируют последствия с точки зрения поставок э/энергии и тепла, а так же возможности переброски электроэнергии с атомных станций и оставшихся ТЭС потребителям оставшимся без э/энергии. Задачка непростая, хотя их система очень похожа на нашу только она не модернизирована. Этот анализ и их решения станут нам известны, и второй удар по энергосистеме Украины будет уже окончательным и смертельным. Пока мы ранили, но не убили».

Обозреватель Борис Рожин отмечает позитивный момент:

«Говорил сегодня с несколькими друзьями и знакомыми из Донецка. Несмотря на продолжающиеся обстрелы города, впервые за последние недели слышал радостные голоса. Сегодняшние удары серьезно подняли моральный дух».