Кого убережёт «Оберег»? В «незалежной» заработал реестр для «пушечного мяса»

В Укрорейхе в полную силу начала функционировать система «Оберег» – единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, хранящий и обрабатывающий данные для воинского учета. Ранее вся информация о них хранилась, в основном, на бумажных карточках в ТЦК (территориальных центрах комплектации – коммерческих конторах, заменивших госвоенкоматы).

Украинское минобороны, для которого данный проект был разработан еше в 2017 году, сообщило, что он, мол, призван уменьшить, благодаря цифровизации, количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства, а также искоренить коррупцию. Которая просто зашкаливает: военкомы гребут взятки с уклонистов чемоданами. Один из характерных примеров – недавнее задержание начальника одного из ТЦК в Чернигове с «бакшишем» на $1 млн.

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Эксперты считают, что раскрутка «Оберега» именно в это время связана, во-первых, с последними приготовлениями к принятию драконовского мобилизационного закона, а во-вторых, с опасениями власти нарваться на мятеж истощенных военнослужащих ВСУ, которым не дают демобилизации. Их уже скопилось на фронте не менее 500 тыс. Во всяком случае, такая цифра истекает из указа Зеленского о демобилизации 100 тыс. вояк, запроса минобороны о ротации 330 тыс. и других служб еще почти о 100 тыс. Посему вопрос о «дембеле» активно муссируется в разных инстанциях, как, соответственно, и второй вопрос: а кем их заменить?

Зампредседателя парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Безуглая сообщила, что «Оберег» готов уже на 90%, и что прорабатывается система вручения повесток онлайн.

«С наполнением реестра «Оберег» большой прогресс, там уже есть данные по почти всем военнообязанным – 90%. Далее работаем с минцифрой, чтобы связали другие реестры с этой базой данных», – проинформировала Безуглая.

Отметим, что нардепы одобрили возможность собирать персональные данные мужчин от 17 до 60 лет, причем даже из тех категорий, по которым требуется согласие граждан.. По законам Недорейха их можно собирать только с целью обеспечения интересов национальной безопасности и с соблюдением прав призывников, военнообязанных и резервистов. Однако никакого соблюдения прав здесь не наблюдается. Наоборот, налицо явное их попрание вкупе с перспективой тотальной отправки на убой и сопутствующим мошенничеством, о коем речь ниже.

Данные, которые подлежат внесению, таковы: фамилия, сведения об изменении фамилии; собственное имя и сведения об изменении собственного имени; отчество; дата рождения; место рождения; пол; место жительства и место пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях; сведения о членах семьи; реквизиты паспорта и документов, дающих право на выезд из Украины и проч.

Подразумевается, что они облегчат отлов уклонистов, который сейчас широко развернулся по всей территории Незалежной.

Например, только в одной Ивано-Франковской области полиция разыскивает за «откос» от призыва почти 40 тысяч человек.

«У нас уже работает система «Оберег», куда занесены данные примерно 90% военнообязанных. Все эти люди официально находятся в розыске полиции. Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За этот год в эту базу внесли еще три тысячи граждан», – заявил замглавы областного ТЦК Боднар.

И это в одной из самых «патриотически» настроенных областей. Аналогичная картина и по другим регионам. Всего же аналитики насчитывают по всей «Неньке» не менее 2 млн уклонистов и утверждают, что тех, кто не желает воевать, вшестеро больше, чем тех, кто желает. Все это может привести к конфликту в мае, в канун истечения президентских полномочий Зеленского, поэтому как можно большее число из них необходимо поскорее забрить в армию, заменив задобренными (при помощи ротации) уже повоевавшими «героями ВСУ».

Вот, что по данному поводу говорит наш старый респондент, русский киевлянин и бывший работник одного из военкоматов Валентин:

«Я, хотя и на пенсии, но вопросами владею, поскольку связи с бывшими коллегами поддерживаю. Так вот, заявляю со всей ответственностью: с помощью этого реестра режим наркоторчка готовится отправлять на мясные штурмы сотни тысяч призывников. Среди которых множество больных, слабых, абсолютно неподготовленных. Это одновременно и «финт ушами» накануне выборов, и выполнение плана Госдепа по сокращению нашего народа. Что же касается якобы борьбы с коррупцией, то обратите внимание на один важнейший момент. «Оберегом» занимаются исключительно ТЦК, они вносят туда данные, изменения в базы и т.д. Призывник же внести туда какие-либо изменения может только если прибудет в ТЦК лично! А эти охламоны в камуфляжах, которые бегают по улицам в поисках своих жертв и которых уже на нюх не переносит вся Украина, – они того только и ждут! Ведь это их вотчина, реестр отдан им на откуп. Именно на откуп! Теперь, если попадешь в него и не явишься по вызову, сразу штраф. Уже 300 тысяч таких штрафов выписали. И авто опять планируют забирать… Ну а если заявишься туда, то сразу получишь повестку! Или дай хабаря за то, что они тебе в реестр запишут отсрочку или другую причину для «откоса». Вот тебе и «борьба с коррупцией». Не может здесь быть никакой борьбы с коррупцией, потому что все государство коррупционное…».

«Оберег» означает то же самое, что оберегающий амулет или талисман. В украинском варианте он выглядит как какой-нибудь идол из соломы, которого в селах вешают над дверью, или побрякушки с солнцем, свастиками и т.п.

Даже в самом названии присутствует глубочайшее лицемерие, на которое хунтовики большие мастаки.

«Во-первых, это поганое язычество, – так комментирует сие наименование еще один наш давний знакомый, прихожанин Киево-Печерской лавры Олег. – В Православии оно считается тяжелым грехом. Впрочем, неудивительно, что именно его избрали временщики, гнобящие святую Церковь… А во-вторых, это очередной образчик бесстыдного фарисейства властей и их сатанизма: мол, вместо того, чтобы Богу молиться, запишись в «Оберег» – и пуля тебя не коснется. Ага, как же. Видим по новым и новым кладбищам, как «не касается»…».

По поводу «оберегающего» реестра уже бьют тревогу юристы и правозащитники. Их крайне беспокоит то, что, как они заявляют, пока во всех странах говорят о защите персональных данных, на Украине появляется система, которая даже не требует согласия на их обработку.

Например, киевский адвокат Андрей Верба указал, что некоторые принципы проекта несут признаки тоталитарного государства и угрозу в виде концентрации такого количества информации в одном реестре и сбора в одном месте информации об участниках боевых действий и членах их семей.

«Консолидация в одних руках такой информации может привести к негативным последствиям в случае ее утери. Если, например, какие-то злоумышленники смогут хакнуть эту базу, не исключено, что она может попасть в руки других заинтересованных лиц… и больше нанесет вреда, чем пользы», – заявил Верба.

И добавил по поводу электронного кабинета призывников и реестра ветеранов:

«Будут опубликовываться сведения о тех, которые уже принимали участие в боевых действиях, которые имеют статус участника боевых действий, в отношении членов их семей. Это путь к тоталитарному государству и возможность утечки информации».

А его коллега Андрей Лихачев высказался об «Обереге» так:

«Фактически государство собирает в единый реестр информацию о лицах, и эта информация о человеке предоставляется широкому кругу лиц, включая ТЦК. То есть, с этой стороны есть ограничение прав человека, и это снова вписывается в военное положение».

Сюда еще можно добавить, что данные о призывниках и их родственниках наверняка будут слиты различным жульническим структурам, финансовым мошенникам, коллекторам и т.д. В чем абсолютно уверен экс-военком Валентин:

«Насмотрелся я на этих ТЦК-шников, которым подарили такой кистень, такой славный реестр. Они, чтобы нагрести столько, сколько нагребли их предшественники, не остановятся ни перед чем, уж будьте уверены! Будут торговать сведениями направо и налево…».