Кого в НАТО и почему пугает приход Трампа-Вэнса к власти в США

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Возросшие после неудачного покушения шансы Трампа на победу в президентской гонке, усилили тревожность в стане европейских русофобов, опасающихся, что батька Дональд, став хозяином Белого дома, оставит их без содержания, поскольку, мол, главная его задача – геополитическое сдерживание Китая, а вовсе не России.

Скоропортящийся генсек НАТО Столтенберг заверил перепуганных коллег: приход в США нового президента не означает демонтаж альянса. Но Трамп, выбрав кандидатом в свои замы сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, заново разжег в Европе страхи остаться без американского «зонтика». Вэнс известен тем, что выступает против дальнейшей помощи Украине и сосредоточен почти исключительно на Китае, считая его определяющим вызовом безопасности США.

В случае победы в ноябре Вэнс на посту вице-президента будет стремиться к переориентации внешней политики и политики безопасности США с евроатлантического региона на Индо-Тихоокеанский. А, учитывая вероятные президентские амбиции самого Вэнса после схода старенького Трампа со сцены, это чревато серьезными долгосрочными последствиями.

Но еще громче выбор Вэнса в кандидаты на пост вице-президента сигнализирует о возможном конце евроамериканского консенсуса, определившего политику США после 1945 года.

Таким образом сомнения европейских членов НАТО в незыблемом покровительстве США видятся оправданными. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года Вэнс, как сообщается, признался собеседникам, что прямо сейчас его гораздо больше волнуют «некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе».

Кроме того, Трамп и Вэнс обещают сократить обмен разведданными с европейскими членами НАТО, отчего те впали в легкий ступор — «а как же мы будем сливать ценную информацию нашим любимым бандеровцам, если у нас нет таких возможностей?».

В Европе также обратили внимание на то, как приветствовал кандидатуру Вэнса глава МИД России Сергей Лавров, что вызвало переполох в еврокурятнике: «Стало быть, и Путин одобряет!».

Столтенберг, чтобы успокоить особо пугливых членов НАТО, выразил оптимизм относительно перспектив альянса, отметив, что критика со стороны Трампа и кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса направлена не против НАТО как такового, а в первую очередь против союзников, недостаточно инвестирующих в оборону.

Это, кстати, не первая попытка подать ситуацию так, что деляга Трамп предлагает союзникам заплатить и далее спать спокойно под американским прикрытием.

В целом, сумма всех страхов европейских союзников США по НАТО выглядит так: Трамп позволит России достичь ряда стратегических целей на Украине, заморозит конфликт, бросит Украину, как надоевший чемодан без ручки, заставит раскошелиться на военные расходы союзников и, далее, погонит весь евроколхоз на Китай, при том, что Вэнс обещает не пустить ни одного американского солдата воевать за границами США без веских на то оснований. Кошка бросила котят…

В НАТО, конечно, совсем не верят в заявления, будто Трамп распустит альянс по домам, но и не ждут от старого-нового президента ничего хорошего. Просто поток европейских сил, ресурсов и финансов будет направлен в ту сторону, куда будет угодно хозяину.

Главное опасение таково: Вашингтон при Трампе потребует от Европы стряхнуть жир и одурь, накопленные в спокойные и тучные годы после окончания холодной войны, чтобы сцепиться в борьбе с Китаем за сохранение американской гегемонии. Причем, безопасности и благополучия никто не гарантирует…