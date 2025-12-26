Потерявший вменяемость Зеленский своими выступлениями, вроде пожелания на католическое Рождество смерти Владимиру Путину, только помогают американцам указывать на неадекватность режима, который пора «сливать».

Об этом на канале «Всё по полочкам» заявил политолог и геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прислали чудное выступление. Здорово. Только у меня одно из образований психолог, а не психиатр. А там органика. Там психоактивные вещества, там уже органические расстройства, плюс постоянный стресс и прочее. Плюс, это же не просто так происходит… Последние удары. Когда хочешь убрать человека значимого, начинаешь вышибать его соратников. Не по нему сразу бить, а по ключевым соратникам. Так, чтобы у него шла перестройка, и там начинаются проблемы, начинаются ошибки, начинаются сложности. Ты убираешь отлаженные механизмы – и начинаются детские ошибки», – сказал Школьников.

Одной из таких «детских ошибок» на пиаре он и назвал данное выступление.

«Речь заготовлена, она идёт в стиле суфлёра. Соответственно, не нашлось никого рядом, кто сказал бы о последствиях. Помните, спрашивали Байдена – а Путин «преступник», и всё пытались из него выудить. Есть мотив, а есть повод. Им нужен повод ещё раз показать, что этот режим неадекватен. Что это уже не Сомоса, а это уже плохой Сомоса, который уже не наш сын», – объяснял политолог.

Это давно отработанный американцами приём.