Кокетливый диктатор: Лукашенко пожаловался Помпео на неназванных врагов

01.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарочито бравировал своим прозвищем «последний диктатор Европы», встречаясь сегодня в Минске с госсекретарем США Майком Помпео

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, а президент работает», – сказал Лукашенко, тряся руку американского дипломата.

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Тему диктатуры он продолжил уже во время переговоров.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее – мало и так далее», – сказал Лукашнко.

При этом он разразился гневной тирадой в отношении неких врагов. Где эти враги, Лукашенко не сказал, но из контекста было ясно, что не на Западе.

«Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже», – сказал Лукашенко.