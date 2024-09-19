Кох: Даже если Зеленский отвоюет Украину, жить там будет некому

Елена Острякова.  
19.09.2024 09:00
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Украина


Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее по рождаемости, согласно данным ЦРУ, и эта тенденция началась еще до начала СВО. В 2021 году коэффициент рождаемости там составлял всего 1,16.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина занимает первое место в мире по смертности и последнее по рождаемости, согласно данным...

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«Страна и без всякой войны вымирает, уменьшается физически в размерах. А с войной-то тем более. А после войны там будет разруха, очень плохое экономическое состояние. Оттуда беженцы будут продолжать уезжать», – сказал Кох.

В этом связи он не понимает стремления утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского «выйти на границы 1991 года».

«Поэтому у меня вопрос к Зеленскому. Окей, я взмахнул волшебной палочкой, ты победил. А для кого ты победил? Кому ты эту землю отвоевал? Кто на ней жить-то будет?

Ведь, если все эти тренды продолжатся, и их не удастся переломить, то через 40 лет страны не будет. Для кого ты воюешь? Кому надо это все отвоевать обратно? Весь этот Донбасс и прочее. Кто там жить будет?» – задал вопрос Кох, сулящий неприятности Киселёву в Киеве, где подобные сомнения давно уже под строжайшим запретом.

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