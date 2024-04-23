Кох отомстил покойному Навальному за компромат от его любовницы

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Занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы, а ныне эмигрировавший в Германию Альфред Кох решил воспользоваться правилом ленинградских подворотен, которое неоднократно озвучивал президент РФ Владимир Путин: если драка неизбежна – бей первым.

Поняв, что он неизбежно станет одним из центральных персонажей второй серии нашумевшего фильма экстремистки-навальнистки Марии Певчих «Предатели», Кох решил первым нанести удар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву он заявил, что Певчих живет явно не по средствам, владея квартирой в Лондоне с видом на Тауэр.

«Раз вы не могли заработать в «Бритиш тобако» на такую квартиру, вам денег дал Навальный, который взял у своих донаторов. Им будет приятно услышать, что их деньги были потрачены не на борьбу с кровавым путинским режимом, а на квартиру его любовницы Певчих в Лондоне», – сказал Кох.

Наплевав на спартанский принцип De mortuis aut bene, aut nihil, бывший ельцинский чиновник накинулся и на покойного экстремиста Алексея Навального. «А почему наших покойников можно трогать? Если вы наших героев не признаете, то мы ваших тоже не признаем».

Кох считает его неудачником, который не смог заработать в тучные нулевые, когда занимался бизнесом.

«Конечно, он умирал от зависти. И все его крики о справедливости это сублимация его зависти», – сказал Кох.

Предъявил Кох Навальному и за его членство в партии «Яблоко», лидер которой Григорий Явлинский, как уверены большинство либералов, контактирует с администрацией президента. Именно поэтому, по версии Коха, Навальный в 2011 году «слил» протест не Болотной площади, не поведя толпу на Кремль и уехав на лыжный курорт.

В 2016 году блогер-экстремист якобы не дал баллотироваться в Госдуму экс-премьеру РФ Михаилу Касьянову. Тогда благодаря так называемому «немцовскому мандату» (месту покойного Бориса Немцова в ярославской облдуме) ПАРНАС мог выдвигаться в парламент, не собирая подписи. Воспользовавшись тем, что на Касьянова был слит в сеть эротический компромат, Навальный стал требовать для своих людей больше мест в списке, в итоге в Думу не попал никто.

Коха тогда привлекли к переговорам, на которых он разругался с Касьяновым. Также экс вице-премьер финансировал непосредственно Навального, передавая деньги семье брата блогера, когда тот сидел.

Поэтому в христианство покойного Кох тоже не верит.

Но больше всего он предъявляет Навальному и навальнистам за недостаточную поддержку Украины. Кок припомнил, как в 2015 году блогер в «Вашингтон Пост» написал статью с призывом к США не давать оружия Киеву. Вместо этого Навальный предлагал ввести санкции против олигархов.