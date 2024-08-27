Кох растоптал революционные надежды Киселева
27.08.2024 15:52
(Мск) , Москва
Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох трижды ответил «нет» на вопрос телеведущего-иноагента Евгения Киселева о том, возможны ли в России массовые протесты.
После первого негативного ответа Киселев попытался подтолкнуть собеседника к правильной, с его точки зрения, реакции.
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«А если объявят мобилизацию и начнут привлекать призывников на фронт?», – спросил Киселев.
«Нет», – повторил Кох.
«А есть ли какая-то сила, способная вывести россиян из себя», – не унимался Киселев.
«Нет», – отрезал Кох.
В итоге телеведущий-иноагент признался, что согласен с приятелем.
Спасибо!
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