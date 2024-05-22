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Выход ВСУ к украинским границам 1991 года не является для Запада «ни фетишем, ни догмой», и он заставит Киев заключить мирный договор с Москвой, пригрозив отказом от фининсирования.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда Зеленский денется? Однажды Запад скажет: все, лавочка закрывается. Хочешь дальше воевать – воюй. Мы пошли домой. И куда он денется – сядет за стол переговоров. Я чувствую, как настроения на Западе меняются», – сказал Кох.

По его словам, в Европе очень болезненно реагируют на последнее отступление ВСУ и считают, что деньги, которые выделялись Украине на оборону, были разворованы. Также на Западе подозревают, что Зеленский не прекращает войну, чтобы оставаться при власти.

«Им вся эта история надоедает с этой войной. Они не понимают этого упорства Украины в том, чтобы обязательно победить, изгнать, вернуть Крым, Донбасс и так далее. Они говорят: стремление замечательное, но почему этот банкет за наш счет должен быть», – заключил Кох.