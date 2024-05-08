Кох: Украина проиграет, не дождавшись преемника Ливерной Колбасы

Елена Острякова.  
08.05.2024 08:27
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Украина


Новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг осенью следующего года, не сможет помогать Украине лучше нынешнего правительства, потому что Украина к тому времени проиграет войну.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг осенью следующего года,...

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«Если она будет идти так, как она идет, то Украина просто проиграет к тому моменту. Победа и поражение в этой войне — это функция поставок оружия. Поэтому, если Байден опять включит свою волынку, то Конгресс голосуй не голосуй, все равно все это будет пипеточными порциями поставляться на фронт.

А, с учетом того, что на Украине есть еще одна проблема — кризис с личным составом, то успехов будет еще меньше, чем в 2022-23 годах даже при тех же объемах поставок», – сказал Кох.

Он не уверен, что Запад готов компенсировать недостаток численности ВСУ огневой мощью.

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