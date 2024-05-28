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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не проголосует на вашингтонском саммите НАТО за вступление Украины в альянс.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту, спившемуся подонку Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А почему он должен брать на себя обязательства защищать Украину? Что Украина добавляет к безопасности НАТО? От присоединения Украины безопасность НАТО увеличивается или уменьшается? Увеличивается граница противостояния с потенциальным соперником, возникает новое напряжение. Эту Украину надо вооружать, снабжать, огромные деньги ухать. Чтоб ее довести до стандартов НАТО – еще 10 раз по столько надо», – сказал Кох.

Он считает все претензии Киева к Берлину необоснованными.

«Вся украинская история идет к тому, что Путин всех купил с потрохами, и они поэтому не любят Украину. Только вот Шольц помогает ей чуть ли не больше всех. Но все равно он русский шпион, потому что в НАТУ хочу. Упал на спинку и ножками дрыгаю: хочу в НАТО, а он меня не пускает, плохой дядька», – язвил Кох.

При этом он подчеркнул, что ФРГ делает все то, на что указывают США.