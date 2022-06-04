Коханивский жалуется: Оружия не хватает. Русские стали воевать грамотно

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Новости Украины

Вооруженные формирования Украины испытывают проблемы, связанные с нехваткой ряда вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший комбат карательного батальона «ОУН» Николай Коханивский

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«Нынешняя ситуация значительно лучше, чем была в 2014 году. Власть доверяет добровольцам хотя бы стрелковое оружие. Мы создали Добровольческое формирование территориальной общины №25 ОУН. И это уже определенный статус. Не получаем зарплаты от государства, но остальное оно нам гарантирует», – рассказал Коханивский.

Он уточнил, что нынешнее его подразделение ведет боевые действия на восточном и юго-восточном направлениях, а также ответил на вопрос, хватает ил им оружия.

«Не хватает самого крутого, о котором все говорят. Это Javelin, NLAW. Нам желательно их иметь. Нужны обычные «Иглы» для сбивания вертолетов и самолетов, другие ПЗРК. Не хватает противовоздушного и противотанкового оружия. У нас есть СПГ и РПГ против танков, но хотелось бы иметь современные комплексы. К сожалению, с оружием есть некоторые проблемы», – признался националист.

Также собеседник издания соглашается, что сегодня российская армия действует более профессионально, чем в начале.

«Это заметно. Они уже не ходят большими колоннами, которые наша артиллерия вначале разбивала без особых сложностей. Действуют малыми группами, пытаются закрепиться при любой возможности. Ищут стыки в нашей обороне и делают это грамотно. У них уже нет такого пренебрежения смертью, когда они пытались масштабно, одним махом все у нас отобрать. Им залили сала за шкуру, поэтому их солдат заставляют воевать грамотно», – резюмировал Коханивский.

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