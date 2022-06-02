Koktebel Jazz Party переносится по решению организаторов

02.06.2022  20:48 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Оргокомитет фестиваля Koktebel Jazz Party, основателем и президентом которого является российский журналист Дмитрий Киселев, сообщил о переносе проведения мероприятия в этом году.

Двадцатый джазовый фестиваль должен был пройти в Коктебеле с 19 по 21 августа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оргокомитет фестиваля Koktebel Jazz Party, основателем и президентом которого является российский журналист Дмитрий Киселев,...

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«Для Koktebel Jazz Party 2022 год должен был стать знаковым и объединить два больших юбилея – 100-летие российского джаза и 20-й сезон джаза в Коктебеле, – говорится в сообщении организаторов. – Тем не менее, с учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля. Уверены, что наши зрители поддержат такое решение. Как только новые даты будут определены, мы анонсируем их на официальных ресурсах Koktebel Jazz Party».

Фестиваль джаза в Коктебеле проводится с 2003 года. После воссоединения Крыма с Россией фестиваль сменил название, поскольку киевские партнеры Киселева заявили права на Jazz Koktebel. Однако даже в 2014 году на мероприятие приехали зарубежные исполнители, заявив, что джаз вне политики, как и любое искусство.

В 2017 году гостем фестиваля в Коктебеле был президент России Владимир Путин.

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