Немцы по-прежнему должны Москве репарационные суммы, выплата которых была приостановлена из-за предубеждений к советскому руководству.

Об этом на круглом столе в Москве заявил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задавая тему дискуссии, модератор отметила, что «экономическое чудо Германии появилось не только и не столько благодаря плану Маршалла, а благодаря дешёвому российскому газу и политике Вилли Брандта».

«Согласен, конечно, экономическое чудо Германии было построено не только на инфраструктурной поддержки США и западной части Европы. Коль скоро мы говорим о 9 мая и 80-летии Великой Победы, стоит напомнить нашим «союзникам и партнёрам» о том, что они отказались от перечисления соответствующих репарационных поставок, платежей из западных зон оккупации, что было согласовано, оправдывая тем, что, мол, советская администрация не так себя ведёт. И немножко напомнить о том, что они по-прежнему нам должны определённые суммы, которые нам так и не выплатили», – сказал Белов.