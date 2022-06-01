Кольцо сжимается: Бойцы ДНР отрезали важную трассу снабжения ВСУ в Авдеевке

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Новости Украины

Русские войска продолжают окружение украинской группировки в Авдеевке, из которой украинские нацисты ведут варварские обстрелы Донецка и других прилегающих населённых пунктов.

Сюжет опубликовала пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, от украинской оккупации освобождён посёлок Новосёловка Вторая, что позволило бойцам ДНР взять под контроль стратегически важный участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения.

На кадрах видно брошенные тела военных ВСУ, укрепрайоны и техника. Тем не менее, украинские вооружённые формирования ведут огонь по посёлку в попытке не дать закрепиться освободительным войскам, а также доставить боеприпасы и воду. На видео есть кадры, где съёмочная группа попадает под обстрел.

«Новосёловка Вторая достаточно важное места для наступления и замыкания кольца вокруг Авдеевки, потому что сразу за селом находится трасса Донецк-Авдеевка-Константиновка, которая упирается в знаменитый ясиноватский пост ДПС. В посёлке ни одного целого дома, он находится в низине, западные высоты ещё контролируются боевиками ВСУ», – говорится в сюжете.

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о потерях ВСУ во время освобождения населённого пункта.

«За сутки наши военнослужащие уничтожили 55 украинских националистов, два танка Т-64, одну БМП, две машины подвоза боеприпасов, а также уничтожили две огневые точки противника в районе населенного пункта Новоселовка Вторая», – рассказал Басурин.

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал карту и прокомментировал оперативную ситуацию и информацию о перерезанных коммуникациях Авдеевки.

«1. Перерезана трасса Авдеевка-Константиновка. Под огневым контролем она находилась уже достаточно давно.

Основные линии снабжения проходят через Орловку из которой есть 2 дороги на Авдеевку. Основная дорога – рядом с Ласточкино. Чтобы ее эффективно накрывать, надо взять подчеркнутые красным населенные пункты. При этом останется еще кружная дорога через Тоненькое, что требует уже продвижения к Орловке или прорыва обороны к югу от Авдеевки в районе Опытного, что достаточно непросто. Но даже ликвидация возможности ВСУ получать снабжение через дорогу у Ласточкино – серьезно осложнит положение Авдеевской группировки. Само собой, никакого оперативного окружения тут пока нет», – написал Рожин в своём Telegram-канале.

Также освободительные силы ведут огонь по позициям ВСУ в Марьинке, которая, как и Авдеевка является плацдармом украинских нацистов для ведения огня по жилым кварталам Донецка. Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал кадры работы артиллерии по противнику.

«Огонь корректируется «бесполезным» и «смешным» квадрокоптером, которым управляет «непрофессионал», – иронически отметил Безсонов.

В ходе обстрела ВСУ со стороны вышеуказанных населённых пунктов сегодня был сорван обмен пленными. Об этом рассказал военкор ВГТРК Андрей Руденко.

«Обстрелы не прекращаются, удары наносятся со стороны Авдеевки, со стороны Марьинки, Красногоровки. ВСУ ведут огонь уже привезённым вооружением – это гаубицы М777, 155 миллиметров. Их опознали сотрудники СЦКК по осколкам. Этими гаубицами были уже убиты мирные жители, в том числе 2 ребёнка пяти лет и четырнадцати. Обстановка сложная, ВСУ ведут огонь по городу, центру города. Мы сейчас слышим разрывы где-то на окраинах, то есть война не утихает. Чем лучше наши подразделения продвигаются вглубь укреплений ВСУ, тем сильней они обстреливают территории мирных городов, тактика террористов. Предупреждают, что если вы дальше будете идти вглубь, тем мы сильнее будем бить по городам. Сегодня должен был состояться обмен пленных. 74 раненых военнослужащих Украины должны были быть переданы, как раз в эти часы украинской стороне. Но ВСУ открыли огонь по больнице, в которой находились военнопленные, которых лечили врачи ДНР. Такой себе «friendfire». ВСУ решили, что им их люди не нужны и решили их, скорее всего, убить», – рассказал Руденко в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, идут боевые действия в районе Святогорска. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок со ссылкой на свои источники в силовых структурах ДНР.

«Русские войска прорвали оборону укронацистов в районе н.п. Яровая и ведут штурмовые действия в направлении города. По позициям противника наносятся ракетно-бомбовые удары, активно работают РСЗО и артиллерия», – пишет Котенок в своём Telegram-канале.