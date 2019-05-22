Кольцо сжимается: Порошенко стал фигурантом еще одного громкого уголовного дела

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по фактам преступной деятельности должностных лиц ПАО “Центрэнерго” и Фонда государственного имущества Украины, которые координировались бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его правой рукой, народным депутатом Игорем Кононенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Отмечается, что дело открыли после встречи руководителя прокуратуры Назара Холодницкого и ключевого свидетеля по делу об ограблении окружением Порошенко украинской энергетики, экстрадированного на Украину бывшего владельца компании “Энергосеть” Дмитрия Крючкова.

“По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов … принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований”, – отметили в ведомстве.

“В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО “Центрэнерго”, совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО Центрэнерго с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины”, – говорится в сообщении.

Результатом преступных действий Порошенко и Кононенко является реализация схемы завладения имуществом ПАО “Центрэнерго” путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО Центрэнерго и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также сведения в ЭРДР внесли по “руководству некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%”.

Причиной этого в САП отмечают сведения:

– по преступной деятельности должностных лиц ПАО “Центрэнерго” и Фонда государственного имущества;

– по преступной деятельности должностных лиц ПАО “Центрэнерго” при закупке угля;

– по факту завладения должностными лицами ЗАО “Нижнеднестровская ГЭС” и ОАО “Укргидроэнерго” по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;

– злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО “Черкассыоблэнерго” и ОАО “Азот”.

Ранее Государственное бюро расследований начало производство против Порошенко по статьям о государственной измене и превышении судебных полномочий. Это дело было инициировано по заявлению юриста Андрея Портнова. Также стало известно, что против Порошенко могут открыть дело за незаконную национализацию ПриватБанка.